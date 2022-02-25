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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет находиться под влиянием южного циклона с прохождением холодного атмосферного фронта, а также... 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T17:22+0300
2022-02-25T17:22+0300
2022-02-25T17:22+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу и воскресенье до полудня временами дождь, переходящий в ливневый, в предгорьях дождь, дождь со снегом, а в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет находиться под влиянием южного циклона с прохождением холодного атмосферного фронта, а также перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу и воскресенье до полудня временами дождь, переходящий в ливневый, в предгорьях дождь, дождь со снегом, а в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.