https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-26-i-27-fevralya-1037783052.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет находиться под влиянием южного циклона с прохождением холодного атмосферного фронта, а также... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T17:22+0300

2022-02-25T17:22+0300

2022-02-25T17:22+0300

в абхазии

новости

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40d1d41bc02053a04c9a8005c2580c72.jpg

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу и воскресенье до полудня временами дождь, переходящий в ливневый, в предгорьях дождь, дождь со снегом, а в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно повышаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии