https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/rossiyskaya-armiya-vyvela-iz-stroya-211-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037788373.html

Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины

Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины

Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают все возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявили в Минобороны. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/putin-predlozhil-ukrainskim-voennym-vzyat-vlast-v-svoi-ruki-1037785119.html

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