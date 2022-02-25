https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/putin-predlozhil-ukrainskim-voennym-vzyat-vlast-v-svoi-ruki-1037785119.html

Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Владимир Путин призвал украинских солдат не позволять радикалам использовать мирных граждан в качестве живого щита. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T18:06+0300

2022-02-25T18:06+0300

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УХУМ, 25 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что нацисты на Украине действуют, как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове."Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же, как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", – сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.По его словам, достоверно известно, что все это происходит по указке западных консультантов, прежде всего "американских советников".Владимир Путин также отметил, что армия России в ходе спецоперации на Украине успешно выполняет свой воинский долг, решая задачу по обеспечению безопасности и защите Отечества.Кроме того, российский лидер обратился к военнослужащим на Украине и призвал их не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/putin-zayavil-chto-rossiya-gotova-vesti-peregovory-s-ukrainoy-na-vysokom-urovne-1037780754.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/khrolenko-podvel-itogi-pervogo-dnya-spetsoperatsii-na-ukraine-1037783206.html

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владимир путин, россия, украина, политика