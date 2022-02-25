https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/sozdana-goryachaya-liniya-dlya-informatsii-po-alternativnym-marshrutam-na-yug-rossii-1037769665.html

Создана горячая линия для информации по альтернативным маршрутам на юг России

Создана горячая линия для информации по альтернативным маршрутам на юг России

Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T07:50+0300

2022-02-25T07:50+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Оперштаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге РФ создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса."Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России", – говорится в сообщении.РЖД ранее сообщили об открытии горячей линии для оперативной поддержки грузоотправителей и координации всех звеньев транспортных цепочек. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8-800-775-40-12.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vremennyy-khab-budet-sozdan-v-sochi-dlya-normalizatsii-aviasoobscheniya-1037765426.html

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ржд, росавиация, россия, экономика