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Временный хаб будет создан в Сочи для нормализации авиасообщения
Временный хаб будет создан в Сочи для нормализации авиасообщения
Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T21:06+0300
2022-02-24T21:06+0300
2022-02-24T21:06+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Для полной нормализации авиасообщения на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи, к которому будут подключены близлежащие аэропорты, сообщает Минтранс РФ.В ведомстве также отметили, что на конец дня во всех аэропортах юга России ситуация полностью нормализовалась, скоплений пассажиров не допущено.Глава ведомства Виталий Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rosaviatsiya-obnovila-spisok-aeroportov-rabota-kotorykh-priostanovlena-1037764041.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
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Временный хаб будет создан в Сочи для нормализации авиасообщения
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Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Для полной нормализации авиасообщения на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи, к которому будут подключены близлежащие аэропорты, сообщает Минтранс РФ.
"Для полной нормализации авиасообщения принято решение создать на базе аэропорта в Сочи временный хаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что на конец дня во всех аэропортах юга России ситуация полностью нормализовалась, скоплений пассажиров не допущено.
Глава ведомства Виталий Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов.