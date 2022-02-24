https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/vremennyy-khab-budet-sozdan-v-sochi-dlya-normalizatsii-aviasoobscheniya-1037765426.html

Временный хаб будет создан в Сочи для нормализации авиасообщения

Временный хаб будет создан в Сочи для нормализации авиасообщения

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T21:06+0300

2022-02-24T21:06+0300

2022-02-24T21:06+0300

аэропорт сочи

сочи

краснодарский край

россия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Для полной нормализации авиасообщения на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи, к которому будут подключены близлежащие аэропорты, сообщает Минтранс РФ.В ведомстве также отметили, что на конец дня во всех аэропортах юга России ситуация полностью нормализовалась, скоплений пассажиров не допущено.Глава ведомства Виталий Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/rosaviatsiya-obnovila-spisok-aeroportov-rabota-kotorykh-priostanovlena-1037764041.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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аэропорт сочи, сочи, краснодарский край, россия