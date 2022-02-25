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В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы в Донецкой народной республике. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинские войска обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, заявили в Представительстве в Совместном центре контроля и координации, пишет РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
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днр, лнр, россия, политика

В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово

08:57 25.02.2022 (обновлено: 09:37 25.02.2022)
© CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
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Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы в Донецкой народной республике.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинские войска обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, заявили в Представительстве в Совместном центре контроля и координации, пишет РИА Новости.
22 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписания декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Вчера, 19:55
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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