https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/v-dnr-zayavili-chto-vsu-primenili-tyazheloe-vooruzhenie-pri-obstrele-kulikovo-1037770194.html
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы в Донецкой народной республике. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T08:57+0300
2022-02-25T08:57+0300
2022-02-25T09:37+0300
днр
лнр
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102658/53/1026585376_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0811650219ff13fa58d342a3fa3c771e.jpg
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинские войска обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, заявили в Представительстве в Совместном центре контроля и координации, пишет РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102658/53/1026585376_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_2e6d666a2b35c5e4864bc13522b9d99a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр, лнр, россия, политика
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
08:57 25.02.2022 (обновлено: 09:37 25.02.2022) Подписаться на
Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы в Донецкой народной республике.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, заявили в Представительстве в Совместном центре контроля и координации, пишет РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.