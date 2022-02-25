https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/v-dnr-zayavili-chto-vsu-primenili-tyazheloe-vooruzhenie-pri-obstrele-kulikovo-1037770194.html

В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово

В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово

Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы в Донецкой народной республике. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T08:57+0300

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинские войска обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, заявили в Представительстве в Совместном центре контроля и координации, пишет РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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