https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zanyatiya-po-tennisu-dlya-detey-s-narusheniyami-slukha-budut-provodit-v-gagre-1037756779.html

Занятия по теннису для детей с нарушениями слуха будут проводить в Гагре

Занятия по теннису для детей с нарушениями слуха будут проводить в Гагре

Организаторы акции готовы взять на себя расходы по оплате кортов в Гагре и обеспечению спортивным инвентарем. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T09:25+0300

2022-02-25T09:25+0300

2022-02-25T09:44+0300

в абхазии

спорт

теннис

гагра

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/18/1030611973_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_67e4f4d4b6fafaf2e2945799c086c17d.jpg

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Занятия по большому теннису для глухих и слабослышащих детей планируют проводить в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik мать и тренер чемпионки сурдоолимпийских игр Полины Смирновой Анна Смирнова.Анна Смирнова уверена, что гагрские корты – наиболее комфортное место в стране, подходящее для реализации проекта. Занятия по теннису будут проводиться бесплатно. Кроме того, Анна и Полина готовы приступить к реализации проекта, даже если откликнется всего один ребенок.Тренер добавила, что главная цель проекта заключается в том, чтобы помочь глухим или слабослышащим детям в Абхазии найти себя в спорте и попробовать свои силы на зарубежных соревнованиях.Смирнова пояснила, что наряду с Олимпийскими и параолимпийскими играми раз в четыре года проводятся сурдоолимпийские соревнования. Ее девятнадцатилетняя дочь Полина – единственная сурдоолимпийская чемпионка по теннису из Сочи. В 2017 году она заняла первое и второе места.Полтора года назад Анна и Полина переехали в Абхазию, так как в Сочи столкнулись с нехваткой теннисных кортов, и климат в республике оказался для них более комфортным. Здесь они готовятся к следующим сурдоолимпийскам играм, которые пройдут в мае в Бразилии. Тренировки проходят на кортах в Гагре.Смирнова уверена, что у абхазской молодежи большой потенциал в спорте, многим ее представителям присущ характер, который помогает добиваться успеха. В пример она привела молодых теннисистов из республики - Алена Авидзба и Амину Аншба, с которыми ее дочери довелось тренироваться.Тренер подчеркнула, что они уже помогли спортинвентарем одной из местных начинающих теннисисток. Также она выразила готовность взять на себя обязательство не только развивать спортивные навыки детей с нарушениями слуха, но и обеспечить возможность их участия в подобных соревнованиях внутри России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/rossiyskiy-tennisnyy-turnir-zolotaya-osen-sostoyalsya-v-gagre-1035956510.html

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, теннис, гагра, новости