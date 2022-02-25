https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zanyatiya-po-tennisu-dlya-detey-s-narusheniyami-slukha-budut-provodit-v-gagre-1037756779.html
Занятия по теннису для детей с нарушениями слуха будут проводить в Гагре
Занятия по теннису для детей с нарушениями слуха будут проводить в Гагре
Организаторы акции готовы взять на себя расходы по оплате кортов в Гагре и обеспечению спортивным инвентарем. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T09:25+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Занятия по большому теннису для глухих и слабослышащих детей планируют проводить в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik мать и тренер чемпионки сурдоолимпийских игр Полины Смирновой Анна Смирнова.Анна Смирнова уверена, что гагрские корты – наиболее комфортное место в стране, подходящее для реализации проекта. Занятия по теннису будут проводиться бесплатно. Кроме того, Анна и Полина готовы приступить к реализации проекта, даже если откликнется всего один ребенок.Тренер добавила, что главная цель проекта заключается в том, чтобы помочь глухим или слабослышащим детям в Абхазии найти себя в спорте и попробовать свои силы на зарубежных соревнованиях.Смирнова пояснила, что наряду с Олимпийскими и параолимпийскими играми раз в четыре года проводятся сурдоолимпийские соревнования. Ее девятнадцатилетняя дочь Полина – единственная сурдоолимпийская чемпионка по теннису из Сочи. В 2017 году она заняла первое и второе места.Полтора года назад Анна и Полина переехали в Абхазию, так как в Сочи столкнулись с нехваткой теннисных кортов, и климат в республике оказался для них более комфортным. Здесь они готовятся к следующим сурдоолимпийскам играм, которые пройдут в мае в Бразилии. Тренировки проходят на кортах в Гагре.Смирнова уверена, что у абхазской молодежи большой потенциал в спорте, многим ее представителям присущ характер, который помогает добиваться успеха. В пример она привела молодых теннисистов из республики - Алена Авидзба и Амину Аншба, с которыми ее дочери довелось тренироваться.Тренер подчеркнула, что они уже помогли спортинвентарем одной из местных начинающих теннисисток. Также она выразила готовность взять на себя обязательство не только развивать спортивные навыки детей с нарушениями слуха, но и обеспечить возможность их участия в подобных соревнованиях внутри России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/rossiyskiy-tennisnyy-turnir-zolotaya-osen-sostoyalsya-v-gagre-1035956510.html
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Занятия по теннису для детей с нарушениями слуха будут проводить в Гагре
09:25 25.02.2022 (обновлено: 09:44 25.02.2022) Подписаться на
Организаторы акции готовы взять на себя расходы по оплате кортов в Гагре и обеспечению спортивным инвентарем.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Занятия по большому теннису для глухих и слабослышащих детей планируют проводить в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik мать и тренер чемпионки сурдоолимпийских игр Полины Смирновой Анна Смирнова.
"У сурдоолимпийского движения есть лозунг – "Равенство через спорт". Мы всеми силами пытаемся развивать это движение. Помимо того, что мы являемся спортсменами, мы также занимаемся благотворительностью и проводим различные акции. Так как мы находимся в Абхазии, у нас с Полиной возникла идея помочь детям из республики с такими же проблемами со здоровьем найти себя в теннисе", – рассказала Смирнова.
Анна Смирнова уверена, что гагрские корты – наиболее комфортное место в стране, подходящее для реализации проекта. Занятия по теннису будут проводиться бесплатно. Кроме того, Анна и Полина готовы приступить к реализации проекта, даже если откликнется всего один ребенок.
Тренер добавила, что главная цель проекта заключается в том, чтобы помочь глухим или слабослышащим детям в Абхазии найти себя в спорте и попробовать свои силы на зарубежных соревнованиях.
Смирнова пояснила, что наряду с Олимпийскими и параолимпийскими играми раз в четыре года проводятся сурдоолимпийские соревнования. Ее девятнадцатилетняя дочь Полина – единственная сурдоолимпийская чемпионка по теннису из Сочи. В 2017 году она заняла первое и второе места.
Полтора года назад Анна и Полина переехали в Абхазию, так как в Сочи столкнулись с нехваткой теннисных кортов, и климат в республике оказался для них более комфортным. Здесь они готовятся к следующим сурдоолимпийскам играм, которые пройдут в мае в Бразилии. Тренировки проходят на кортах в Гагре.
"У нас есть необходимый инвентарь, и мы возьмем на себя расходы по оплате кортов. Если кого-то это заинтересует, мы с удовольствием покажем, что и как делается, всячески поможем. Дальше человек сам решит, надо это ему или нет", – сказала Смирнова.
Смирнова уверена, что у абхазской молодежи большой потенциал в спорте, многим ее представителям присущ характер, который помогает добиваться успеха. В пример она привела молодых теннисистов из республики - Алена Авидзба и Амину Аншба, с которыми ее дочери довелось тренироваться.
Тренер подчеркнула, что они уже помогли спортинвентарем одной из местных начинающих теннисисток. Также она выразила готовность взять на себя обязательство не только развивать спортивные навыки детей с нарушениями слуха, но и обеспечить возможность их участия в подобных соревнованиях внутри России.