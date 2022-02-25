https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zelenskiy-postanovil-provesti-vseobschuyu-mobilizatsiyu-na-ukraine-1037768748.html

Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине

Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине

В четверг украинское информагентство УНИАН сообщало в Telegram, что Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T06:00+0300

2022-02-25T06:00+0300

2022-02-25T06:23+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 дней, говорится в указе его канцелярии.Согласно указу, мобилизацию следует провести в течение 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали."По последним данным, сегодня погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316", - сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-1037767214.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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владимир зеленский, украина, россия, донбасс, политика