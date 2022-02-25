https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zelenskiy-predlozhil-putinu-peregovory-1037780565.html

Зеленский предложил Путину переговоры

Зеленский предложил Путину переговоры

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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владимир зеленский

украина

россия

владимир путин

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, пишет РИА Новости."Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <...> Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал он.Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-voennye-ukrainy-slozhat-oruzhie-1037778661.html

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владимир зеленский, украина, россия, владимир путин