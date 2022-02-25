https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/zelenskiy-predlozhil-putinu-peregovory-1037780565.html
Зеленский предложил Путину переговоры
Зеленский предложил Путину переговоры
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T15:15+0300
2022-02-25T15:15+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, пишет РИА Новости."Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <...> Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал он.Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/lavrov-rossiya-gotova-k-peregovoram-kak-tolko-voennye-ukrainy-slozhat-oruzhie-1037778661.html
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Зеленский предложил Путину переговоры
15:15 25.02.2022 (обновлено: 15:57 25.02.2022) Подписаться на
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, пишет РИА Новости.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <...> Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал он.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".
Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.