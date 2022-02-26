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ООН : более 150 тысяч человек покинули Украину с начала спецоперации
ООН : более 150 тысяч человек покинули Украину с начала спецоперации
Третий день продолжается спецоперация России на Донбассе, военные ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии уничтожают военную инфраструктуру Украины. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T19:51+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Более 150 тысяч человек покинули Украину к настоящему времени, беженцы направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к гражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее российское оборонное ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.По сообщениям Минобороны, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/voyska-lnr-prodvinulis-na-46-kilometrov-s-nachala-operatsii-1037804070.html
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ООН : более 150 тысяч человек покинули Украину с начала спецоперации
19:51 26.02.2022 (обновлено: 19:55 26.02.2022) Подписаться на
Третий день продолжается спецоперация России на Донбассе, военные ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии уничтожают военную инфраструктуру Украины.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik.
Более 150 тысяч человек покинули Украину к настоящему времени, беженцы направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter
.
"Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них (направилась) в Польшу, а многие - в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны. Перемещение населения на Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи", - написал Гранди.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В телеобращении к гражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее российское оборонное ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
По сообщениям Минобороны, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.