https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/voyska-lnr-prodvinulis-na-46-kilometrov-s-nachala-operatsii-1037804070.html
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
Накануне Путин приказал приостановить военную спецоперацию России на Украине в ожидании переговоров, но после того как Киев отказался от них, продвижение... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T18:40+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Целью операции заявлена защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Накануне Путин приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось 26 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-po-neytralnomu-statusu-ukrainy-1037799945.html
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Войска ЛНР продвинулись на 46 километров с начала операции
18:40 26.02.2022 (обновлено: 18:41 26.02.2022) Подписаться на
Накануне Путин приказал приостановить военную спецоперацию России на Украине в ожидании переговоров, но после того как Киев отказался от них, продвижение основных сил продолжилось.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово", - сказал Конашенков.
Он добавил, что группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Целью операции заявлена защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Накануне Путин приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось 26 февраля.