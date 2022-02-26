https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/esche-dva-kandidata-poboryutsya-za-deputatskoe-mesto-v-abkhazskom-parlamente-1037804442.html
Зарегистрированы еще два кандидата в депутаты Парламента
Зарегистрированы еще два кандидата в депутаты Парламента
Всего к этому моменту зарегистрировано 124 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T19:15+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. ЦИК в субботу зарегистрировал еще двоих кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии.В результате рассмотрения представленных документов, решением Центральной избирательной комиссии Абхазии от 26 февраля 2022 года кандидатами в депутаты парламента зарегистрированы:Согласно регламенту проведения выборов, регистрация кандидатов проходит до 2 марта. Всего к этому часу ЦИК зарегистрировал 124 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии. Регистрация одного кандидата была аннулирована.С начала выборной кампании было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Выборы в Народное Собрание состоятся 12 марта, голосование пройдет на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html
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цик абхазии, новости, выборы, народное собрание абхазии
Зарегистрированы еще два кандидата в депутаты Парламента
19:15 26.02.2022 (обновлено: 19:19 26.02.2022) Подписаться на
Всего к этому моменту зарегистрировано 124 кандидата в депутаты Парламента из представленных 133 претендентов.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. ЦИК в субботу зарегистрировал еще двоих кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии.
В результате рассмотрения представленных документов, решением Центральной избирательной комиссии Абхазии от 26 февраля 2022 года кандидатами в депутаты парламента зарегистрированы:
Джикирба Шабат Иродионович по избирательному округу № 9 (Восточный),
Чамагуа Сурия Даниловна по избирательному округу № 35 (Галский).
Согласно регламенту проведения выборов, регистрация кандидатов проходит до 2 марта. Всего к этому часу ЦИК зарегистрировал 124 кандидата в депутаты Народного Собрания Абхазии. Регистрация одного кандидата была аннулирована
.
С начала выборной кампании было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.
Выборы в Народное Собрание состоятся 12 марта, голосование пройдет на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.
Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.