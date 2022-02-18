https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/tsik-annuliroval-registratsiyu-odnogo-kandidata-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-1037656845.html
ЦИК аннулировал регистрацию одного кандидата в депутаты Народного Собрания
ЦИК аннулировал регистрацию одного кандидата в депутаты Народного Собрания
Всего к этому моменту зарегистрировано 119 кандидатов в Парламент из представленных 133 претендентов. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T18:05+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты, зарегистрированного по Дурипшскому избирательному округу (№16)."Руководствуясь ст. 51 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия на основании личного обращения аннулирована регистрация кандидата в депутаты Чедия Замира Автандиловича, зарегистрированного по избирательному округу №16 (Дурипшский)", – говорится в сообщении ЦИК.Чедия был зарегистрирован в качестве кандидата 14 февраля.За место в Парламенте по 16-му округу будут бороться двое граждан: Беслан Халваш от инициативной группы и Астамур Джугелия от политической партии "Апсны". Оба они в числе зарегистрированных кандидатов. Со списком всех представленных претендентов и картой избирательных округов можно ознакомиться здесь.К этому часу ЦИК зарегистрировал всего 119 кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии. Регистрация кандидатов проходит до 2 марта.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/chislo-zaregistrirovannykh-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-vyroslo-do-119-1037656252.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html
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цик абхазии, новости
ЦИК аннулировал регистрацию одного кандидата в депутаты Народного Собрания
18:05 18.02.2022 (обновлено: 18:21 18.02.2022) Подписаться на
Всего к этому моменту зарегистрировано 119 кандидатов в Парламент из представленных 133 претендентов.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты, зарегистрированного по Дурипшскому избирательному округу (№16).
"Руководствуясь ст. 51 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия на основании личного обращения аннулирована регистрация кандидата в депутаты Чедия Замира Автандиловича, зарегистрированного по избирательному округу №16 (Дурипшский)", – говорится в сообщении ЦИК.
Чедия был зарегистрирован в качестве кандидата 14 февраля
.
За место в Парламенте по 16-му округу будут бороться двое граждан: Беслан Халваш от инициативной группы и Астамур Джугелия от политической партии "Апсны". Оба они в числе зарегистрированных кандидатов. Со списком всех представленных претендентов и картой избирательных округов можно ознакомиться здесь
.
К этому часу ЦИК зарегистрировал всего 119 кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии. Регистрация кандидатов проходит до 2 марта.
Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой по счету созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.
Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов. На проведение выборов из бюджета страны было выделено 20 миллионов рублей
.