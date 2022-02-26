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Глава ДНР обвинил ВСУ в использовании населенных пунктов как живого щита

Глава ДНР обвинил ВСУ в использовании населенных пунктов как живого щита

Военнослужащие ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии проводят спецоперацию по демилитаризации Украины. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T21:59+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live". Он сообщил, что украинские военные используют жилые кварталы в целях самообороны.Оценивая ход операции, глава республики отметил, что подразделения ДНР продвигаются вперед, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена."Что касается в целом по ситуации, мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, всем, чтобы это было быстрее, но отдаем себе отчет в том, укрепления строились вооруженными формированиями Украины 7-8 лет. Укрепились здорово, но вряд ли им это поможет и не помогает, потому что на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями. Но пока идет борьба за каждые 100 метров", - сказал Пушилин .Он отметил, что за вчерашний день погибли пять мирных жителей, одиннадцать ранены.После признания суверенитета ДНР и ЛНР Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Целью заявлена демилитаризация Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/tretiy-den-spetsoperatsii-na-ukraine-glavnoe-1037806777.html

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