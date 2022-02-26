https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/tretiy-den-spetsoperatsii-na-ukraine-glavnoe-1037806777.html

Третий день спецоперации на Украине: главное

Третий день спецоперации на Украине: главное

После признания суверенитета ДНР и ЛНР Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. О ходе... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T21:33+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины нанесли удар по военной инфраструктуре, силы ЛНР и ДНР существенно продвинулись, а Киев, накануне заявлявший о готовности к переговорам, в субботу сообщил, что отказывается от них.Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. Однако в субботу днем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров, потому что не устроили условия. Как уточняется в его цитате, которую приводит издание Страна.ua, "это была попытка принудить" Украину "к капитуляции". По его словам, Киев передал сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы. На вопрос издания, какие именно условия предложила Россия, он отвечать отказался.Всего российские Вооруженные силы поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил в субботу утром официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что прошедшей ночью ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины. Он подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая ущерб жилой и социальной инфраструктуре.Ход операцииВойска ЛНР с начала операции продвинулись на глубину до 46 километров и овладели населенными пунктами Счастье и Муратово, уточнили в Минобороны РФ. Группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. При этом националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.В Минобороны РФ добавили, что националистические батальоны применяют "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами - такая тактика применяется международными террористами в Сирии.В ночь на субботу российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. К утру Минобороны РФ сообщило, что подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом. Отмечалось, что местные жители приветствовали российских военнослужащих, а отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами. Также под контроль ЛНР перешла станица Луганская. Как сообщил пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко, "украинские войска из него ушли без единого выстрела".По данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки в результате обстрелов в Донецкой народной республике погибли пять мирных жителей, еще 15 пострадали. Также официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские силовики расстреляли пятерых украинских солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции Луганской народной республики.ФСБ России также сообщило, что в Ростовской области России была зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм. Разрушений и пострадавших нет.Украинские войскаВ субботу более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего Черноморским флотом по материально техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников. По данным Минобороны России, во время эвакуации украинских военных 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать российские корабли. Над районом провокации барражировали стратегические беспилотники США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер". Как отметили в Минобороны РФ, высока вероятность, что именно они наводили украинские катера на корабли российского флота.Как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в субботу вечером, более 40 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону народной республики, сложившие оружие украинские войска не жалуются на условия содержания, питание и обращение, им была в полном объеме оказана медицинская помощь, уточнила она.Конашенков сообщил журналистам, что киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие. По его словам, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. Он призвал жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на провокации и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям. В Минобороны РФ добавили, что по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач нарастает количество истеричных фейков.Угрозы посольствамРоссийские посольства за рубежом, в том числе диппредставительства в Польше, Швейцарии и Великобритании, сообщили, что в их адрес поступают угрозы по телефону, электронной и обычной почте. Местные власти этих стран усиливают охрану российских дипмиссий.Кроме того, посольство РФ в Польше сообщило, что здание диппредставительства было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате выбиты стекла в трех окнах жилых помещений.Через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве РФ. Официальный представитель дипмиссии Владимир Александров сообщил, что российская сторона в этой связи заявит протест в МИД Польши.Посольства России в Австрии и Эстонии призвали россиян, проживающих в этих странах, соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций со стороны агрессивно настроенных лиц.

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