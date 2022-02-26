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https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/ne-obo-mne-premera-monospektaklya-s-veroy-babichevoy-sostoyalas-v-rusdrame-1037807329.html
"Не обо мне": премьера моноспектакля с Верой Бабичевой состоялась в РУСДРАМе
"Не обо мне": премьера моноспектакля с Верой Бабичевой состоялась в РУСДРАМе
Режиссер-постановщик спектакля - Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T22:30+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера моноспектакля "Не обо мне" по пьесе драматурга Майи Тульчинской состоялась в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в пятницу и субботу, 25 и 26 февраля.Моноспектакль, в котором играет заслуженная артистка России Вера Бабичева, рассказывает о женщине пятидесяти лет, у которой есть дети и внуки, однако из-за занятости они не уделяют ей должного внимания.Большую часть времени героиня спектакля проводит в одиночестве, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту социальными сетями и гаджетами. В интернете у нее тысячи друзей, но поговорить не с кем, кроме голосового помощника "Алиса". При этом она продолжительное время отказывается признавать свое одиночество, говоря зрителям – "Это не обо мне", но в конце концов признается, что она так же, как все, боится одиночества и забвения.Общение с людьми в виртуальной реальности не приносит героине постановки никакого удовольствия. Она популярная актриса, на ее канал в YouTube зрители присылают вопросы, большая часть из которых раздражают ее, так как связаны с возрастом."Постановка заставляет задуматься о том, в каком мире мы живем. Мы часто пытаемся заменить настоящее живое общение на виртуальное, часто не знаем людей, с которыми обмениваемся какими-то мнениями. Конечно, это не значит, что интернет – зло и тому подобное, но не стоит пытаться заменить им настоящую жизнь. Самое главное, чтобы нас всех окружали наши родные, близкие, и чтобы мы никогда не теряли с ним связь", – считает зрительница Асида.Сама актриса в интервью Sputnik отмечала, что очень любит эту роль, так как она актуальна и своевременна.Вера Бабичева ранее играла в спектаклях "Особые люди" и "Три высокие женщины", которые были показаны в РУСДРАМе в рамках проекта "Шедевры московской сцены".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/babicheva-o-spektakle-ne-obo-mne-v-rusdrame-on-ochen-nuzhen-lyudyam-1037730430.html
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культура, искусство, театр, русдрам, новости, абхазия

"Не обо мне": премьера моноспектакля с Верой Бабичевой состоялась в РУСДРАМе

22:30 26.02.2022 (обновлено: 23:23 26.02.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Второй премьерный день показа моноспектакля Веры Бабичевой "Не обо мне" в РУСДРАМе
Второй премьерный день показа моноспектакля Веры Бабичевой Не обо мне в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Режиссер-постановщик спектакля - Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и "Бродский".
СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера моноспектакля "Не обо мне" по пьесе драматурга Майи Тульчинской состоялась в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в пятницу и субботу, 25 и 26 февраля.
Моноспектакль, в котором играет заслуженная артистка России Вера Бабичева, рассказывает о женщине пятидесяти лет, у которой есть дети и внуки, однако из-за занятости они не уделяют ей должного внимания.
Большую часть времени героиня спектакля проводит в одиночестве, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту социальными сетями и гаджетами. В интернете у нее тысячи друзей, но поговорить не с кем, кроме голосового помощника "Алиса". При этом она продолжительное время отказывается признавать свое одиночество, говоря зрителям – "Это не обо мне", но в конце концов признается, что она так же, как все, боится одиночества и забвения.
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

&quot;Не обо мне&quot;: премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

1/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

2/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

3/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

4/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

5/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

6/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

7/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

8/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Не обо мне": премьера моноспектакля состоялась в РУСДРАМе

Общение с людьми в виртуальной реальности не приносит героине постановки никакого удовольствия. Она популярная актриса, на ее канал в YouTube зрители присылают вопросы, большая часть из которых раздражают ее, так как связаны с возрастом.
"Постановка заставляет задуматься о том, в каком мире мы живем. Мы часто пытаемся заменить настоящее живое общение на виртуальное, часто не знаем людей, с которыми обмениваемся какими-то мнениями. Конечно, это не значит, что интернет – зло и тому подобное, но не стоит пытаться заменить им настоящую жизнь. Самое главное, чтобы нас всех окружали наши родные, близкие, и чтобы мы никогда не теряли с ним связь", – считает зрительница Асида.
Сама актриса в интервью Sputnik отмечала, что очень любит эту роль, так как она актуальна и своевременна.
Бабичева о спектакле Не обо мне в РУСДРАМе: он очень нужен людям - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
Радио
Бабичева о спектакле "Не обо мне" в РУСДРАМе: он очень нужен людям
Вчера, 09:54
"Я очень люблю эту роль. Для меня было странно, что я о себе рассказываю, но это ведь не обо мне. Это название, которое придумал Ираклий, оно очень правильное. Это о нас всех. Обо мне, о женщинах, которые слушают нас, о мужьях, об их детях, об их внуках, об этой жизни, которая иногда дарит нам очень страшные уроки, если мы их принимаем и понимаем, что они на благо, они перестают быть страшными, и мы идем дальше другими. Спектакль о любви", – отметила Бабичева.
Вера Бабичева ранее играла в спектаклях "Особые люди" и "Три высокие женщины", которые были показаны в РУСДРАМе в рамках проекта "Шедевры московской сцены".
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