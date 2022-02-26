https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/ne-obo-mne-premera-monospektaklya-s-veroy-babichevoy-sostoyalas-v-rusdrame-1037807329.html

"Не обо мне": премьера моноспектакля с Верой Бабичевой состоялась в РУСДРАМе

"Не обо мне": премьера моноспектакля с Верой Бабичевой состоялась в РУСДРАМе

Режиссер-постановщик спектакля - Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T22:30+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера моноспектакля "Не обо мне" по пьесе драматурга Майи Тульчинской состоялась в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в пятницу и субботу, 25 и 26 февраля.Моноспектакль, в котором играет заслуженная артистка России Вера Бабичева, рассказывает о женщине пятидесяти лет, у которой есть дети и внуки, однако из-за занятости они не уделяют ей должного внимания.Большую часть времени героиня спектакля проводит в одиночестве, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту социальными сетями и гаджетами. В интернете у нее тысячи друзей, но поговорить не с кем, кроме голосового помощника "Алиса". При этом она продолжительное время отказывается признавать свое одиночество, говоря зрителям – "Это не обо мне", но в конце концов признается, что она так же, как все, боится одиночества и забвения.Общение с людьми в виртуальной реальности не приносит героине постановки никакого удовольствия. Она популярная актриса, на ее канал в YouTube зрители присылают вопросы, большая часть из которых раздражают ее, так как связаны с возрастом."Постановка заставляет задуматься о том, в каком мире мы живем. Мы часто пытаемся заменить настоящее живое общение на виртуальное, часто не знаем людей, с которыми обмениваемся какими-то мнениями. Конечно, это не значит, что интернет – зло и тому подобное, но не стоит пытаться заменить им настоящую жизнь. Самое главное, чтобы нас всех окружали наши родные, близкие, и чтобы мы никогда не теряли с ним связь", – считает зрительница Асида.Сама актриса в интервью Sputnik отмечала, что очень любит эту роль, так как она актуальна и своевременна.Вера Бабичева ранее играла в спектаклях "Особые люди" и "Три высокие женщины", которые были показаны в РУСДРАМе в рамках проекта "Шедевры московской сцены".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/babicheva-o-spektakle-ne-obo-mne-v-rusdrame-on-ochen-nuzhen-lyudyam-1037730430.html

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