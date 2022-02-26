https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/pushilin-prokommentiroval-priznanie-dnr-abkhaziey-1037799142.html
Пушилин прокомментировал признание ДНР Абхазией
Пушилин прокомментировал признание ДНР Абхазией
Абхазия - вторая страна, которая признала суверенитет донбасских республик после Российской Федерации. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T15:01+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Признание Донецкой народной республики Абхазией выведет отношения стран на новый уровень, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Приветствуем решение Абхазии о признании Донецкой Народной Республики! Это позволит вывести наши отношения на новый уровень", - говорится в заявлении Пушилина в Telegram.По его словам, сегодня все усилия Донецкой народной республики направлены на то, чтобы вернуть мир в ДНР.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики в пятницу, 25 февраля. Правительству Абхазии поручено начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками и установлении с ними дипломатических отношений.Президент Абхазии заявил, что считает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html
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Пушилин прокомментировал признание ДНР Абхазией
15:01 26.02.2022 (обновлено: 16:07 26.02.2022) Подписаться на
Абхазия - вторая страна, которая признала суверенитет донбасских республик после Российской Федерации.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Признание Донецкой народной республики Абхазией выведет отношения стран на новый уровень, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Приветствуем решение Абхазии о признании Донецкой Народной Республики! Это позволит вывести наши отношения на новый уровень", - говорится в заявлении Пушилина в Telegram
.
По его словам, сегодня все усилия Донецкой народной республики направлены на то, чтобы вернуть мир в ДНР.
"Это трудно, но мы уверены в своих силах и идем только вперед. Каждое слово поддержки и каждое действие со стороны наших единомышленников поднимает боевой дух ребят на передовой и вселяет уверенность всем, кто трудится в тылу, также приближая нашу победу", - заявил Пушилин.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики в пятницу, 25 февраля.
Правительству Абхазии поручено начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками и установлении с ними дипломатических отношений.
Президент Абхазии заявил, что считает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной.