https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/pushilin-prokommentiroval-priznanie-dnr-abkhaziey-1037799142.html

Пушилин прокомментировал признание ДНР Абхазией

Пушилин прокомментировал признание ДНР Абхазией

Абхазия - вторая страна, которая признала суверенитет донбасских республик после Российской Федерации. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T15:01+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Признание Донецкой народной республики Абхазией выведет отношения стран на новый уровень, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Приветствуем решение Абхазии о признании Донецкой Народной Республики! Это позволит вывести наши отношения на новый уровень", - говорится в заявлении Пушилина в Telegram.По его словам, сегодня все усилия Донецкой народной республики направлены на то, чтобы вернуть мир в ДНР.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики в пятницу, 25 февраля. Правительству Абхазии поручено начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками и установлении с ними дипломатических отношений.Президент Абхазии заявил, что считает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html

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