https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html

Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР

Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T23:09+0300

2022-02-25T23:09+0300

2022-02-26T00:05+0300

аслан бжания

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом глава государства объявил в эфире Абхазского телевидения. Бжания поручил Правительству республики начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.Бжания подчеркнул, что, как все граждане Абхазии, считает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной. Глава государства отметил, что Абхазию, Донецкую и Луганскую народные республики связывают особые отношения, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь. "Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик - в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более 4 миллионов русскоязычных граждан Украины. В меру своих скромных возможностей в течение последних лет мы оказывали поддержку нашим друзьям, старались не оставлять их один на один с бедой, которая обрушилась на Донбасс. И сейчас, как вы знаете, в Абхазию прибыла первая группа граждан ДНР и ЛНР. Агрессия Украины происходила и пока еще происходит при прямом поощрении так называемого коллективного Запада. Ровно так же, как это было почти тридцать лет назад, когда теми же способами Грузия пыталась навсегда покончить с абхазами", - сказал Бжания в своем обращении к народу.Он также напомнил, с каким ожесточением воевали против абхазов в Отечественной войне народа Абхазии в составе грузинской армии украинские группировки УНА-УНСО. Он подчеркнул, что Украина вместо мирного решения проблем, предпочла тотальное подавление основополагающих прав и свобод жителей Донбасса, преследование и физическое уничтожение несогласных. Бжания подчеркнул, что России прилагала все усилия для справедливого разрешения проблемы, выступая активным посредником миротворческого процесса. "Но украинские власти изначально были настроены на силовой метод, на уничтожение и изгнание мирного населения из Донбасса. Это было совершенно очевидно. Именно поэтому, когда конфликт достиг критического рубежа, когда напичканная смертоносным оружием Украина была уже подготовлена ее западными партнерами к окончательному уничтожению гражданского населения ДНР и ЛНР, когда все мирные ресурсы урегулирования были исчерпаны, руководство Российской Федерации приняло решение о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - заключил глава государства.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.

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аслан бжания, абхазия, лнр, днр, политика