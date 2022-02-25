https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/abkhaziya-priznala-nezavisimost-lnr-i-dnr-1037790629.html
Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР
Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР
Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T23:09+0300
2022-02-25T23:09+0300
2022-02-26T00:05+0300
аслан бжания
абхазия
лнр
днр
политика
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом глава государства объявил в эфире Абхазского телевидения. Бжания поручил Правительству республики начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.Бжания подчеркнул, что, как все граждане Абхазии, считает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной. Глава государства отметил, что Абхазию, Донецкую и Луганскую народные республики связывают особые отношения, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь. "Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик - в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более 4 миллионов русскоязычных граждан Украины. В меру своих скромных возможностей в течение последних лет мы оказывали поддержку нашим друзьям, старались не оставлять их один на один с бедой, которая обрушилась на Донбасс. И сейчас, как вы знаете, в Абхазию прибыла первая группа граждан ДНР и ЛНР. Агрессия Украины происходила и пока еще происходит при прямом поощрении так называемого коллективного Запада. Ровно так же, как это было почти тридцать лет назад, когда теми же способами Грузия пыталась навсегда покончить с абхазами", - сказал Бжания в своем обращении к народу.Он также напомнил, с каким ожесточением воевали против абхазов в Отечественной войне народа Абхазии в составе грузинской армии украинские группировки УНА-УНСО. Он подчеркнул, что Украина вместо мирного решения проблем, предпочла тотальное подавление основополагающих прав и свобод жителей Донбасса, преследование и физическое уничтожение несогласных. Бжания подчеркнул, что России прилагала все усилия для справедливого разрешения проблемы, выступая активным посредником миротворческого процесса. "Но украинские власти изначально были настроены на силовой метод, на уничтожение и изгнание мирного населения из Донбасса. Это было совершенно очевидно. Именно поэтому, когда конфликт достиг критического рубежа, когда напичканная смертоносным оружием Украина была уже подготовлена ее западными партнерами к окончательному уничтожению гражданского населения ДНР и ЛНР, когда все мирные ресурсы урегулирования были исчерпаны, руководство Российской Федерации приняло решение о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - заключил глава государства.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
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аслан бжания, абхазия, лнр, днр, политика
Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР
23:09 25.02.2022 (обновлено: 00:05 26.02.2022) Подписаться на
Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом глава государства объявил в эфире
Абхазского телевидения.
"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение", - заявил президент.
Бжания поручил
Правительству республики начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.
Бжания подчеркнул, что, как все граждане Абхазии, считает решение России о признании независимости ДНР и ЛНР справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной.
"Безопасность Российской Федерации – это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии", - добавил президент.
Глава государства отметил, что Абхазию, Донецкую и Луганскую народные республики связывают особые отношения, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.
"Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик - в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более 4 миллионов русскоязычных граждан Украины. В меру своих скромных возможностей в течение последних лет мы оказывали поддержку нашим друзьям, старались не оставлять их один на один с бедой, которая обрушилась на Донбасс. И сейчас, как вы знаете, в Абхазию прибыла первая группа граждан ДНР и ЛНР. Агрессия Украины происходила и пока еще происходит при прямом поощрении так называемого коллективного Запада. Ровно так же, как это было почти тридцать лет назад, когда теми же способами Грузия пыталась навсегда покончить с абхазами", - сказал Бжания в своем обращении к народу.
Он также напомнил, с каким ожесточением воевали против абхазов в Отечественной войне народа Абхазии в составе грузинской армии украинские группировки УНА-УНСО.
"Такое не забывается. С самого начала военных действий против жителей Донбасса мы наблюдали за тем, как украинские власти в точности повторяют ошибки Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Воинствующий национализм властей и радикально настроенных политических сил лишил Украину договороспособности – они не воспользовались предоставленным шансом выстроить цивилизованные отношения со своими регионами, с русскоязычными гражданами страны, откровенно саботировали достигнутые соглашения о принципах урегулирования конфликта с ДНР и ЛНР", - добавил Аслан Бжания.
Он подчеркнул, что Украина вместо мирного решения проблем, предпочла тотальное подавление основополагающих прав и свобод жителей Донбасса, преследование и физическое уничтожение несогласных.
Бжания подчеркнул, что России прилагала все усилия для справедливого разрешения проблемы, выступая активным посредником миротворческого процесса.
"Но украинские власти изначально были настроены на силовой метод, на уничтожение и изгнание мирного населения из Донбасса. Это было совершенно очевидно. Именно поэтому, когда конфликт достиг критического рубежа, когда напичканная смертоносным оружием Украина была уже подготовлена ее западными партнерами к окончательному уничтожению гражданского населения ДНР и ЛНР, когда все мирные ресурсы урегулирования были исчерпаны, руководство Российской Федерации приняло решение о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - заключил глава государства.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.