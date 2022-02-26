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Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по ситуации на Украине
Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по ситуации на Украине
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T08:34+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить наступление на Украине, передает РИА Новости.Согласно тексту заблокированной резолюции, СБ ООН осуждал объявление Россией "специальной военной операции" на Украине.Кроме того, СБ ООН постановляло, что РФ незамедлительно отменила бы решения, касающиеся признания ДНР и ЛНР. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским и антиукраинским. Он поблагодарил страны, которые не стали поддерживать проект. Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/itogi-pervykh-sutok-spetsoperatsii-vs-rossii-na-ukraine-do-sdachi-kieva--72-chasa-1037787592.html
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Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по ситуации на Украине
08:34 26.02.2022 (обновлено: 08:35 26.02.2022) Подписаться на
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik.
Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить наступление на Украине, передает РИА Новости
.
Согласно тексту заблокированной резолюции, СБ ООН осуждал объявление Россией "специальной военной операции" на Украине.
В тексте отмечалось, что Совет Безопасности ООН поддерживает призыв генсека организации к России "прекратить наступление на Украину", глубоко сожалеет в связи с агрессией РФ против Украины и решением России относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины.
Кроме того, СБ ООН постановляло, что РФ незамедлительно отменила бы решения, касающиеся признания ДНР и ЛНР. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.
Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским и антиукраинским. Он поблагодарил страны, которые не стали поддерживать проект.
Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.