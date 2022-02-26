https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiya-nalozhila-veto-na-proekt-rezolyutsii-sb-oon-po-situatsii-na-ukraine-1037792384.html

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по ситуации на Украине

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по ситуации на Украине

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T08:34+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить наступление на Украине, передает РИА Новости.Согласно тексту заблокированной резолюции, СБ ООН осуждал объявление Россией "специальной военной операции" на Украине.Кроме того, СБ ООН постановляло, что РФ незамедлительно отменила бы решения, касающиеся признания ДНР и ЛНР. Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции СБ ООН по Украине антироссийским и антиукраинским. Он поблагодарил страны, которые не стали поддерживать проект. Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/itogi-pervykh-sutok-spetsoperatsii-vs-rossii-na-ukraine-do-sdachi-kieva--72-chasa-1037787592.html

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