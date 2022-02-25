https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/itogi-pervykh-sutok-spetsoperatsii-vs-rossii-na-ukraine-do-sdachi-kieva--72-chasa-1037787592.html

Итоги первых суток спецоперации ВС России на Украине: до сдачи Киева – 72 часа

Итоги первых суток спецоперации ВС России на Украине: до сдачи Киева – 72 часа

Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины развивается на широком географическом пространстве, динамично и планово. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T20:50+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЦели первых суток достигнуты или поражены. Американская разведка отводит существованию нацистского киевского режима не более 72 часов, однако для украинского мирного населения и военнослужащих – чем быстрее, тем лучше.В результате высокоточных российских ракетных ударов за сутки Украина полностью лишилась противовоздушной обороны, ВСУ потеряли 118 важных объектов боевой инфраструктуры, включая 11 аэродромов, базу ВМС в Очакове, штабы и пункты управления, 5 боевых самолетов, один вертолет и 5 ударных беспилотников Bayraktar TB2, 18 РЛС С-300 и Бук-М1. Минобороны РФ отметили, что ракетно-бомбовых ударов по Киеву не было – 25 февраля украинцы сбили собственный самолет Су-27 по ошибке.Войсковые формирования Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону украинских войск и нацбатов, продвинулись на 12 км к западу при поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Десант Вооруженных сил РФ 24 февраля высадился на аэродроме Гостомель в Киевской области (задействованы более 200 вертолетов и средства РЭБ), и сегодня ВДВ блокировали столицу Украины с запада.Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях в Донбассе сегодня практически не участвуют. Ожесточенно сопротивляются только батальоны украинских нацистов. Подразделение морской пехоты 36-й бригады ВСУ сегодня запросило у властей ДНР гуманитарный коридор для выхода в независимую республику для сдачи оружия, и это далеко не первый случай совпадения национальных интересов.В Минобороны РФ 25 февраля сообщили о совместных действиях российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны Чернобыльской АЭС – для исключения вероятных ядерных провокаций силами террористов и нацбатов.По данным Минобороны РФ, ранее внедренные в части ВСУ националисты активно выявляют "неблагонадежных" среди украинских солдат, а в случае решения командира об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградотрядов, то есть стреляют в отступающих сослуживцев. Кроме того, киевский режим бесконтрольно раздает оружие населению, объявлена всеобщая мобилизация сроком на 90 суток. Российская операция успешно завершится раньше.Огромные очереди автомобилей с украинскими номерами на выезд в направлении Польши, Словакии, Венгрии и Румынии свидетельствуют о нежелании народа защищать бандеровскую власть. Устанавливая РСЗО "Град" на площади Шевченко в Киеве, командование ВСУ использует мирное население как живой щит, и совершает военные преступления.Масштаб и последствия демилитаризацииВойска РФ в первые же часы обеспечили себе господство в воздухе, на море, на основных магистралях, и "перемололи" значительную часть вооружений, которыми не один год накачивали Украину США и другие страны НАТО.Темп, точность и эффективность проведения специальной операции на огромной украинской территории могут послужить учебным пособием для "партнеров" в Пентагоне и НАТО, которые явно не дотягивают до такого уровня подготовки войск и сил.Кстати, по территории (603 548 км²) и численности населения (43 млн человек) Украина вполне сопоставима с Афганистаном, где США и НАТО за 20 лет боевых действий так и не сумели построить новый, демилитаризованный и безопасный мир (затем постарались устроить "Афганистан" в центре Европы). "Партнеры" должны быть благодарны России за высокотехнологичное уничтожение украинских предпосылок Третьей мировой войны.На Украине США и Североатлантический альянс традиционно "кинули" преданных аборигенов, и многократно подтвердили нежелание воевать с Россией своими руками. Разумеется, европейские "кандидаты" в НАТО сделали правильные выводы из новейшей украинской истории. К примеру, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что его страна не участвует в финансово-экономических санкциях против России.На фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС и США (которые вызвали значительную внутриполитическую турбулентность в Западной Европе) министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве подтвердил, что Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие, "все решения приняты", никаких иллюзий и надежд на компромиссы у "партнеров" быть не должно. Вероятно, предложенные офисом Зеленского переговоры о мире, нейтралитете и гарантиях безопасности – очередная уловка.После освобождения Киева от украинских нацистов в стране многое изменится. Неслучайно Великобритания уже предложила убежище и поддержку членам правительства Украины и Владимиру Зеленскому – на случай эмиграции, а точнее, - бегства.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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