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Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую воду в Крым
Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую воду в Крым
В ходе спецоперации России на Украине 24 февраля российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T19:33+0300
2022-02-26T19:33+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Специалисты Минобороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области Украины в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.По его словам, в настоящее время продолжается работа по возвращению днепровской воды в Крым.В пятницу Аксенов осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также сооруженную бетонную дамбу.Днем ранее российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Для этого необходимо подготовить насосные станции и гидросооружения.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.В Крыму испытывали проблемы с нехваткой воды. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения, на решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/krym-k-ukraine-ne-vernetsya-nemtsy-ssoryatsya-iz-za-otnosheniy-s-rossiey-1037278888.html
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Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую воду в Крым
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В ходе спецоперации России на Украине 24 февраля российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik.
Специалисты Минобороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области Украины в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", - заявил Аксенов.
По его словам, в настоящее время продолжается работа по возвращению днепровской воды в Крым.
В пятницу Аксенов осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также сооруженную бетонную дамбу.
Днем ранее российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Для этого необходимо подготовить насосные станции и гидросооружения.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.
В Крыму испытывали проблемы с нехваткой воды. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения, на решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.