https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiyskie-voennye-likvidirovali-dambu-perekryvavshuyu-vodu-v-krym-1037804694.html

Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую воду в Крым

Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую воду в Крым

В ходе спецоперации России на Украине 24 февраля российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T19:33+0300

2022-02-26T19:33+0300

2022-02-26T19:33+0300

россия

крым

водоснабжение

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1a/1037804798_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_443b702b2c6d416a490040d164f82a78.jpg

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Специалисты Минобороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную на территории Херсонской области Украины в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.По его словам, в настоящее время продолжается работа по возвращению днепровской воды в Крым.В пятницу Аксенов осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также сооруженную бетонную дамбу.Днем ранее российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Для этого необходимо подготовить насосные станции и гидросооружения.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.В Крыму испытывали проблемы с нехваткой воды. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения, на решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/krym-k-ukraine-ne-vernetsya-nemtsy-ssoryatsya-iz-za-otnosheniy-s-rossiey-1037278888.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, крым, водоснабжение, новости, украина