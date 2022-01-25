https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/krym-k-ukraine-ne-vernetsya-nemtsy-ssoryatsya-iz-za-otnosheniy-s-rossiey-1037278888.html

"Крым к Украине не вернется": немцы ссорятся из-за отношений с Россией

"Крым к Украине не вернется": немцы ссорятся из-за отношений с Россией

В Германии разгорелся скандал из-за Крыма. Главком ВМС заявил, что полуостров к Украине уже не вернется. По его словам, Россия нужна Европе для противостояния... 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T10:44+0300

2022-01-25T10:44+0300

2022-01-25T10:54+0300

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Вице-адмирал дорого заплатил за откровенность — его вынудили подать в отставку. Ситуация показательная. Отношения с Москвой подрывают единство правящей немецкой коалиции и осложняют дружбу с США. Подробнее читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.Санкции идут не в том направлении"Необдуманные заявления, которые я сделал в Индии, тяжким грузом ложатся на мое ведомство. Этот шаг необходим, чтобы уберечь флот Германии, бундесвер и всю страну от нанесенного мной ущерба", — командующий немецким флотом вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах ушел в отставку на следующий день после конференции в Индии, наделавшей много шума в СМИ.Выступая с лекцией "Стратегия Германии в Индо-Тихоокеанском регионе" в Институте исследований и анализа в Нью-Дели, он заявил по поводу Крыма: "Полуострова нет (у Украины), он никогда не вернется, <...> это факт".В рассказы о том, что Москва собирается захватить украинские территории, Шёнбах не верит: "Нет, это ерунда. Путин, вероятно, оказывает давление, поскольку знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС. Но на самом деле он хочет, чтобы его действительно уважали. Продемонстрировать ему уважение — невысокая цена. Это вообще не цена. Уважения он, возможно, и заслуживает".Тем более что Москва важна Индии и Германии — для противостояния Китаю. "Наши санкции идут не в том направлении", — подытожил немец.Вероятно, Шёнбах не думал, что запись попадет на YouTube, хотя участники конференции могли задавать вопросы онлайн. Так или иначе лекция просочилась в Сеть, и на главу ВМС обрушились с критикой.Как пишет Der Spiegel, выступление Шёнбаха разозлило немецкие власти. Министр обороны Кристина Ламбрехт встретилась с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном и собственным советником по пиару. Решили, что вице-адмирал должен пояснить свои слова, извиниться и встретиться с Цорном.Скандал разгорелся как раз в те дни, когда Берлин запретил балтийским странам передавать Украине имеющиеся у них немецкие гаубицы. Поэтому у Киева было несколько поводов для возмущения.Украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгаузен. Отреагировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, о бесперспективности возвращения Крыма, колебания относительно отключения России от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации в сфере безопасности", — написал глава МИД в Twitter.Шёнбаха тут же внесли в базу украинского портала "Миротворец" как подрывающего "суверенитет и территориальную целостность Украины"."Украина втягивает Германию в конфликт"Пока СМИ ругали вице-адмирала, читатели Der Spiegel в комментариях за него заступались. "Он просто озвучил то, о чем думает большинство", "Тот, кто верит, что Россия отдаст Крым, также верит в Деда Мороза", "Украина взвинчивает ситуацию вокруг Крыма, чтобы втянуть в этот конфликт Германию и остановить "Северный поток — 2".В новом немецком правительстве, которое с таким трудом сформировали в конце года, похоже, назревает раскол. Особенно много разногласий по трубопроводу. Когда партии создавали коалицию "Светофор", в соглашении не упомянули многомиллиардный проект, потому что нет единой позиции. "Зеленые" категорически против, социал-демократы и либеральные демократы — за."Это настоящий клин в коалиции, и может возникнуть еще большее напряжение. "Северный поток — 2" — испытание правительства на прочность", — считает эксперт по России из немецкого Института международных отношений и безопасности Янис Клуге."Зеленые" утверждают, что СП-2 усилит зависимость Европы от российских энергоносителей. СДПГ и либеральные демократы указывают на важность проекта для экономики.Канцлер Олаф Шольц отказался от публичного одобрения санкций против газопровода. Анналена Бербок, глава МИД от "Зеленых", полагает, что в случае эскалации конфликта с Украиной запускать СП-2 нельзя. Министр обороны Кристина Ламбрехт призвала не связывать между собой эти вопросы. А депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистрон заявил, что Бербок должна предпринять усилия по деэскалации ситуации в Европе и не портить отношения с Россией, выдвигая односторонние обвинения.Тем временем сертификация газопровода пока приостановлена.Конфликт с большим братомИз-за России немцы ссорятся и с другими странами. Формально Берлин поддерживает Вашингтон, не исключает санкций и опасается "вторжения на Украину", но в деталях политика отличается.Пока США вместе с Британией усиливают военную поддержку Киева, отправляя вооружения и технику, Германия официально сообщила, что ничего поставлять не собирается, и запретила балтийским странам передавать артиллерийские системы.Берлин выступает против отключения Москвы от SWIFT и требует от Украины выполнения Минских соглашений. К тому же Олаф Шольц не допускает скорого вступления в НАТО новых членов, хотя и не готов давать официальные гарантии.В ответ американские СМИ призывают "вычеркнуть Берлин из списка союзников Вашингтона". Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что это нереально. "Хотя некоторых немецких политиков тяготит статус вассала. Мартин Шульц как-то сказал, что неплохо бы американцам убрать ядерное оружие из Германии. Но в Вашингтоне никак на это не отреагировали", — напомнил германист.По его словам, Германия по-прежнему зависит от внешнеполитического курса США, поддерживает Вашингтон стратегически, но пытается отвоевывать себе определенное пространство для маневра в экономике и энергетической политике.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/kritikuyut-rossiyu-i-severnyy-potok--2-chego-zhdat-ot-smenschikov-merkel-1036513801.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Rossiyu-ne-planiruyut-otklyuchat-ot-SWIFT--1032584998.html

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политика, в мире, аналитика, украина, россия, германия