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Россию отстранили от участия в "Евровидении"
Россию отстранили от участия в "Евровидении"
Песенный конкурс в этом году пройдет в итальянском Турине. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T07:17+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году, заявил Европейский вещательный союз (EBU) в пятницу.Отмечается, что решение принято "по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU".Организация объяснила отстранение России от конкурса обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие российского исполнителя может нанести ущерб репутации Евровидения.В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/ssha-vveli-sanktsii-protiv-putina-lavrova-i-shoygu-1037792022.html
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Россию отстранили от участия в "Евровидении"
07:17 26.02.2022 (обновлено: 07:30 26.02.2022) Подписаться на
Песенный конкурс в этом году пройдет в итальянском Турине.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik.
Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году, заявил
Европейский вещательный союз (EBU) в пятницу.
Отмечается, что решение принято "по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU".
Организация объяснила отстранение России от конкурса обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие российского исполнителя может нанести ущерб репутации Евровидения.
В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.