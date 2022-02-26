https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/ssha-vveli-sanktsii-protiv-putina-lavrova-i-shoygu-1037792022.html

США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T06:48+0300

2022-02-26T06:48+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в обнародованном заявлении ведомства."Сегодня США в координации с нашими союзниками и партнерами продолжили оказывать мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - следует из заявления американского минфина.В ведомстве заявили, что в совокупности данные меры, а также уже принятые рестрикции в отношении РФ "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества"."Министерство финансов крайне редко вводит санкции против глав государств, и президента Путина присоединили к очень ограниченной группе, которая включает таких деспотов, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад", - добавил минфин.Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.Кроме того, Госдепартамент США ввел свои санкции против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, считая их ответственными "за новое вторжение на Украину". Санкции по линии Госдепа означают отказ во въезде в США.Ранее санкции против Владимира Путина, российских чиновников и политиков ввели Евросоюз, Великобритания и Канада.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/tsb-vyrazil-gotovnost-podderzhat-popavshie-pod-sanktsii-banki-1037768884.html

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россия, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, новости, сша