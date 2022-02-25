https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/tsb-vyrazil-gotovnost-podderzhat-popavshie-pod-sanktsii-banki-1037768884.html

ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

Под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T06:21+0300

2022-02-25T06:21+0300

2022-02-25T06:37+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку, говорится в сообщении регулятора."Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации. Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств", - сказано в сообщении.Кроме того, все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.Санкции США против РоссииСША в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков.Мера, примененная ранее в отношении гособлигаций, затрагивает бонды новых выпусков "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.В Сбербанке заявили, что внимательно изучают новые условия работы после того, как США против банка санкции, и обладают всем необходимым для работы в новых условиях.Отмечается, что ограничения со стороны Штатов не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. "Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", - подчеркнули в кредитной организации.Альфа-банк заявил, что ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на его работу."Ограничение на выпуск новых евробондов никак не влияет на работу Альфа-Банка. Альфа-Банк работает как обычно: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и офисы работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении банка.Санкции ЕС против России Евросоюз в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям, в том числе в области микрочипов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита глав государств ЕС, на котором было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.Урсула фон дер Ляйен также заявила, что новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ."Второй основной компонент (нового пакета санкций ЕС - ред.) нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству. Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году", - сказала она на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, на котором было принято решение об этих ограничениях.Санкции стран мираПремьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.Позже Япония исключила из санкций против России сферу энергетики.Санкции введет и Канада - против "Сбера", "Газпрома" и РЖД.Новая Зеландия ограничит выдачу виз российским гражданам. В Польше "в связи с началом Россией боевых действий на Украине" запретили вещание нескольких российских телеканалов, сообщил Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT).

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центральный банк рф, россия, санкции, в мире, экономика