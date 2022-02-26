https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/stantsiyu-gagripsh-podgotovyat-dlya-priema-passazhirov-k-letu-1037793901.html

Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету

Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету

Протяженность платформы железнодорожной станции "Гагрипш" в центре Гагры составляет 800 метров, что делает ее самой длинной в сети абхазской железной дороги. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T11:15+0300

2022-02-26T11:15+0300

2022-02-26T14:44+0300

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УХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров планируют завершить к предстоящему курортному сезону, сообщил Sputnik помощник генерального директор АЖД Октай Хазириши.Он уточнил, что производится очистка платформы от мусора, зарослей и грязи. Вскрывается тротуарная плитка советских времен и после очистки приступят к благоустройству территории, где раньше была небольшая парковая зона, были высажены декоративные растения, которые до сих пор сохранились, стояли лавочки, было освещение.По его словам, эти работы выполняются за счет средств АЖД и общая сумма расходов, по прогнозам, будет небольшой. С помощью трактора в ближайшие дни очистят ливневые каналы, которые уже несколько десятилетий засорены.Станция была построена в 1950-х годах, и в советский период объект носил имя грузинского архитектора Зураба Церетели. После начала Отечественной войны народа Абхазии станция постепенно приходила в упадок. Как подчеркнул Хазириши, на платформе за это время успели вырасти небольшие деревья, кустарники, а слой земли на поверхности тротуарной плитки достиг примерно десяти сантиметров.Все эти годы станция не функционировала. Поезда проезжали мимо нее и это при том, что платформа "Гагрипша" самая длинная в стране: протяженность составляет 800 метров."Там могли останавливаться полносоставные пассажирские поезда с 20 вагонами. Это максимальное количество пассажирских вагонов, которые предусматривают все инструкции", – рассказал помощник гендиректора АЖД.В планах АЖД также восстановить лепнину на потолке станции по согласованию с Министерством культуры страны."Мы можем снять лепки и заказать эскизы потолка. Если Минкультуры сочтет эти эскизы подходящими, то мы получим разрешение на демонтаж потолка, который находится в аварийном состоянии. Затем мы хотим до мая накрыть станцию кровлей совместно с гагрской администрацией. Сейчас кровля там просто отсутствует", – подчеркнул Хазириши.Реставрация самого здания станции "Гагрипш" в планы Абхазских железных дорог не входит, так как на это потребуется непосильная для организации сумма денег. По оценке Хазириши, здание в относительно безопасном состоянии и трещин на стенах нет.Если дело дойдет непосредственно до реставрационных работ, уверен он, будет необходимо провести более тщательное исследование и технический анализ состояния объекта профильными специалистами.Работы по благоустройству параллельно проводятся на станции "Келасур" в Сухуме, отметил Хазириши и добавил, что на станции "Псырхца" в Новом Афоне тоже намечен определенный объем решения подобных задач в апреле, если ничего этому не помешает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-planiruet-prodlit-marshrut-dvizheniya-rossiyskikh-turpoezdov-do-kelasura-1037270168.html

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