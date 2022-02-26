Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/stantsiyu-gagripsh-podgotovyat-dlya-priema-passazhirov-k-letu-1037793901.html
Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету
Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету
Протяженность платформы железнодорожной станции "Гагрипш" в центре Гагры составляет 800 метров, что делает ее самой длинной в сети абхазской железной дороги. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T11:15+0300
2022-02-26T14:44+0300
в абхазии
гагрский район
абхазская железная дорога
новости
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033350126_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_83584607630ef93c37ed36b050cfa983.jpg
УХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров планируют завершить к предстоящему курортному сезону, сообщил Sputnik помощник генерального директор АЖД Октай Хазириши.Он уточнил, что производится очистка платформы от мусора, зарослей и грязи. Вскрывается тротуарная плитка советских времен и после очистки приступят к благоустройству территории, где раньше была небольшая парковая зона, были высажены декоративные растения, которые до сих пор сохранились, стояли лавочки, было освещение.По его словам, эти работы выполняются за счет средств АЖД и общая сумма расходов, по прогнозам, будет небольшой. С помощью трактора в ближайшие дни очистят ливневые каналы, которые уже несколько десятилетий засорены.Станция была построена в 1950-х годах, и в советский период объект носил имя грузинского архитектора Зураба Церетели. После начала Отечественной войны народа Абхазии станция постепенно приходила в упадок. Как подчеркнул Хазириши, на платформе за это время успели вырасти небольшие деревья, кустарники, а слой земли на поверхности тротуарной плитки достиг примерно десяти сантиметров.Все эти годы станция не функционировала. Поезда проезжали мимо нее и это при том, что платформа "Гагрипша" самая длинная в стране: протяженность составляет 800 метров."Там могли останавливаться полносоставные пассажирские поезда с 20 вагонами. Это максимальное количество пассажирских вагонов, которые предусматривают все инструкции", – рассказал помощник гендиректора АЖД.В планах АЖД также восстановить лепнину на потолке станции по согласованию с Министерством культуры страны."Мы можем снять лепки и заказать эскизы потолка. Если Минкультуры сочтет эти эскизы подходящими, то мы получим разрешение на демонтаж потолка, который находится в аварийном состоянии. Затем мы хотим до мая накрыть станцию кровлей совместно с гагрской администрацией. Сейчас кровля там просто отсутствует", – подчеркнул Хазириши.Реставрация самого здания станции "Гагрипш" в планы Абхазских железных дорог не входит, так как на это потребуется непосильная для организации сумма денег. По оценке Хазириши, здание в относительно безопасном состоянии и трещин на стенах нет.Если дело дойдет непосредственно до реставрационных работ, уверен он, будет необходимо провести более тщательное исследование и технический анализ состояния объекта профильными специалистами.Работы по благоустройству параллельно проводятся на станции "Келасур" в Сухуме, отметил Хазириши и добавил, что на станции "Псырхца" в Новом Афоне тоже намечен определенный объем решения подобных задач в апреле, если ничего этому не помешает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-planiruet-prodlit-marshrut-dvizheniya-rossiyskikh-turpoezdov-do-kelasura-1037270168.html
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033350126_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6968be95d4e010b9719e24c18481a268.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гагрский район, абхазская железная дорога, новости, ремонт

Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету

11:15 26.02.2022 (обновлено: 14:44 26.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЖелезнодорожная станция Гагрипш
Железнодорожная станция Гагрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться наGoogle news
Протяженность платформы железнодорожной станции "Гагрипш" в центре Гагры составляет 800 метров, что делает ее самой длинной в сети абхазской железной дороги.
УХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров планируют завершить к предстоящему курортному сезону, сообщил Sputnik помощник генерального директор АЖД Октай Хазириши.
Он уточнил, что производится очистка платформы от мусора, зарослей и грязи. Вскрывается тротуарная плитка советских времен и после очистки приступят к благоустройству территории, где раньше была небольшая парковая зона, были высажены декоративные растения, которые до сих пор сохранились, стояли лавочки, было освещение.

"Это некая консервация объекта до более масштабных работ. Если мы это выполним, станция уже не будет выглядеть заброшенной и аварийной. Это позволит нам принимать поезда, и там снова начнут высаживаться пассажиры. С тех пор как распался СССР, там ничего не делалось. Только мусор бросали", – сказал Хазириши.

По его словам, эти работы выполняются за счет средств АЖД и общая сумма расходов, по прогнозам, будет небольшой. С помощью трактора в ближайшие дни очистят ливневые каналы, которые уже несколько десятилетий засорены.
Станция была построена в 1950-х годах, и в советский период объект носил имя грузинского архитектора Зураба Церетели. После начала Отечественной войны народа Абхазии станция постепенно приходила в упадок. Как подчеркнул Хазириши, на платформе за это время успели вырасти небольшие деревья, кустарники, а слой земли на поверхности тротуарной плитки достиг примерно десяти сантиметров.
© SputnikВосстановительные работы на Ж/Д станции "Гагрипш"
Восстановительные работы на Ж/Д станции Гагрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
Восстановительные работы на Ж/Д станции "Гагрипш"
© Sputnik
Все эти годы станция не функционировала. Поезда проезжали мимо нее и это при том, что платформа "Гагрипша" самая длинная в стране: протяженность составляет 800 метров.
"Там могли останавливаться полносоставные пассажирские поезда с 20 вагонами. Это максимальное количество пассажирских вагонов, которые предусматривают все инструкции", – рассказал помощник гендиректора АЖД.
В планах АЖД также восстановить лепнину на потолке станции по согласованию с Министерством культуры страны.
"Мы можем снять лепки и заказать эскизы потолка. Если Минкультуры сочтет эти эскизы подходящими, то мы получим разрешение на демонтаж потолка, который находится в аварийном состоянии. Затем мы хотим до мая накрыть станцию кровлей совместно с гагрской администрацией. Сейчас кровля там просто отсутствует", – подчеркнул Хазириши.
© Sputnik / Томас ТхайцукЖелезнодорожная станция Гагрипш
Железнодорожная станция Гагрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
Железнодорожная станция Гагрипш
© Sputnik / Томас Тхайцук
Реставрация самого здания станции "Гагрипш" в планы Абхазских железных дорог не входит, так как на это потребуется непосильная для организации сумма денег. По оценке Хазириши, здание в относительно безопасном состоянии и трещин на стенах нет.
Если дело дойдет непосредственно до реставрационных работ, уверен он, будет необходимо провести более тщательное исследование и технический анализ состояния объекта профильными специалистами.
Работы по благоустройству параллельно проводятся на станции "Келасур" в Сухуме, отметил Хазириши и добавил, что на станции "Псырхца" в Новом Афоне тоже намечен определенный объем решения подобных задач в апреле, если ничего этому не помешает.
Железнодорожный вокзал Келасур в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
В Абхазии
АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура
24 января, 16:20
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала