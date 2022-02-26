https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/stantsiyu-gagripsh-podgotovyat-dlya-priema-passazhirov-k-letu-1037793901.html
Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету
Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету
Протяженность платформы железнодорожной станции "Гагрипш" в центре Гагры составляет 800 метров, что делает ее самой длинной в сети абхазской железной дороги. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T11:15+0300
2022-02-26T11:15+0300
2022-02-26T14:44+0300
в абхазии
гагрский район
абхазская железная дорога
новости
ремонт
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УХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров планируют завершить к предстоящему курортному сезону, сообщил Sputnik помощник генерального директор АЖД Октай Хазириши.Он уточнил, что производится очистка платформы от мусора, зарослей и грязи. Вскрывается тротуарная плитка советских времен и после очистки приступят к благоустройству территории, где раньше была небольшая парковая зона, были высажены декоративные растения, которые до сих пор сохранились, стояли лавочки, было освещение.По его словам, эти работы выполняются за счет средств АЖД и общая сумма расходов, по прогнозам, будет небольшой. С помощью трактора в ближайшие дни очистят ливневые каналы, которые уже несколько десятилетий засорены.Станция была построена в 1950-х годах, и в советский период объект носил имя грузинского архитектора Зураба Церетели. После начала Отечественной войны народа Абхазии станция постепенно приходила в упадок. Как подчеркнул Хазириши, на платформе за это время успели вырасти небольшие деревья, кустарники, а слой земли на поверхности тротуарной плитки достиг примерно десяти сантиметров.Все эти годы станция не функционировала. Поезда проезжали мимо нее и это при том, что платформа "Гагрипша" самая длинная в стране: протяженность составляет 800 метров."Там могли останавливаться полносоставные пассажирские поезда с 20 вагонами. Это максимальное количество пассажирских вагонов, которые предусматривают все инструкции", – рассказал помощник гендиректора АЖД.В планах АЖД также восстановить лепнину на потолке станции по согласованию с Министерством культуры страны."Мы можем снять лепки и заказать эскизы потолка. Если Минкультуры сочтет эти эскизы подходящими, то мы получим разрешение на демонтаж потолка, который находится в аварийном состоянии. Затем мы хотим до мая накрыть станцию кровлей совместно с гагрской администрацией. Сейчас кровля там просто отсутствует", – подчеркнул Хазириши.Реставрация самого здания станции "Гагрипш" в планы Абхазских железных дорог не входит, так как на это потребуется непосильная для организации сумма денег. По оценке Хазириши, здание в относительно безопасном состоянии и трещин на стенах нет.Если дело дойдет непосредственно до реставрационных работ, уверен он, будет необходимо провести более тщательное исследование и технический анализ состояния объекта профильными специалистами.Работы по благоустройству параллельно проводятся на станции "Келасур" в Сухуме, отметил Хазириши и добавил, что на станции "Псырхца" в Новом Афоне тоже намечен определенный объем решения подобных задач в апреле, если ничего этому не помешает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-planiruet-prodlit-marshrut-dvizheniya-rossiyskikh-turpoezdov-do-kelasura-1037270168.html
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гагрский район, абхазская железная дорога, новости, ремонт
Станцию "Гагрипш" подготовят для приема пассажиров к лету
11:15 26.02.2022 (обновлено: 14:44 26.02.2022) Подписаться на
Протяженность платформы железнодорожной станции "Гагрипш" в центре Гагры составляет 800 метров, что делает ее самой длинной в сети абхазской железной дороги.
УХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по подготовке железнодорожной станции "Гагрипш" для приема пассажиров планируют завершить к предстоящему курортному сезону, сообщил Sputnik помощник генерального директор АЖД Октай Хазириши.
Он уточнил, что производится очистка платформы от мусора, зарослей и грязи. Вскрывается тротуарная плитка советских времен и после очистки приступят к благоустройству территории, где раньше была небольшая парковая зона, были высажены декоративные растения, которые до сих пор сохранились, стояли лавочки, было освещение.
"Это некая консервация объекта до более масштабных работ. Если мы это выполним, станция уже не будет выглядеть заброшенной и аварийной. Это позволит нам принимать поезда, и там снова начнут высаживаться пассажиры. С тех пор как распался СССР, там ничего не делалось. Только мусор бросали", – сказал Хазириши.
По его словам, эти работы выполняются за счет средств АЖД и общая сумма расходов, по прогнозам, будет небольшой. С помощью трактора в ближайшие дни очистят ливневые каналы, которые уже несколько десятилетий засорены.
Станция была построена в 1950-х годах, и в советский период объект носил имя грузинского архитектора Зураба Церетели. После начала Отечественной войны народа Абхазии станция постепенно приходила в упадок. Как подчеркнул Хазириши, на платформе за это время успели вырасти небольшие деревья, кустарники, а слой земли на поверхности тротуарной плитки достиг примерно десяти сантиметров.
Все эти годы станция не функционировала. Поезда проезжали мимо нее и это при том, что платформа "Гагрипша" самая длинная в стране: протяженность составляет 800 метров.
"Там могли останавливаться полносоставные пассажирские поезда с 20 вагонами. Это максимальное количество пассажирских вагонов, которые предусматривают все инструкции", – рассказал помощник гендиректора АЖД.
В планах АЖД также восстановить лепнину на потолке станции по согласованию с Министерством культуры страны.
"Мы можем снять лепки и заказать эскизы потолка. Если Минкультуры сочтет эти эскизы подходящими, то мы получим разрешение на демонтаж потолка, который находится в аварийном состоянии. Затем мы хотим до мая накрыть станцию кровлей совместно с гагрской администрацией. Сейчас кровля там просто отсутствует", – подчеркнул Хазириши.
Реставрация самого здания станции "Гагрипш" в планы Абхазских железных дорог не входит, так как на это потребуется непосильная для организации сумма денег. По оценке Хазириши, здание в относительно безопасном состоянии и трещин на стенах нет.
Если дело дойдет непосредственно до реставрационных работ, уверен он, будет необходимо провести более тщательное исследование и технический анализ состояния объекта профильными специалистами.
Работы по благоустройству параллельно проводятся на станции "Келасур" в Сухуме, отметил Хазириши и добавил, что на станции "Псырхца" в Новом Афоне тоже намечен определенный объем решения подобных задач в апреле, если ничего этому не помешает.