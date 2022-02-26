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Три мины, выпущенные со стороны Украины, упали в Ростовской области
Три мины, выпущенные со стороны Украины, упали в Ростовской области
Россия проводит военную спецоперацию в защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду украинскими властями. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.Стрельбу со стороны Украины и падение трех 120-миллиметровых мин зафиксировали в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области.Разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/ukrainskie-natsionalisty-nanesli-udar-gradami-po-gorodu-v-lnr-est-zhertvy-1037795563.html
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Три мины, выпущенные со стороны Украины, упали в Ростовской области
15:30 26.02.2022 (обновлено: 16:22 26.02.2022) Подписаться на
Россия проводит военную спецоперацию в защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду украинскими властями.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik.
Три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию Ростовской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Стрельбу со стороны Украины и падение трех 120-миллиметровых мин зафиксировали в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области.
Разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.
Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.