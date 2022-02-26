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Украинские националисты нанесли удар "Градами" по городу в ЛНР, есть жертвы
Украинские националисты нанесли удар "Градами" по городу в ЛНР, есть жертвы
В ходе спецоперации на Донбассе российская армия не наносит ударов по городам и населенным пунктам и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщили в Минобороны России.Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске. В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.Старобельск - город районного значения, административный центр Старобельского района Луганской народной республики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию в Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiya-nalozhila-veto-na-proekt-rezolyutsii-sb-oon-po-situatsii-na-ukraine-1037792384.html
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Украинские националисты нанесли удар "Градами" по городу в ЛНР, есть жертвы
12:31 26.02.2022 (обновлено: 13:03 26.02.2022) Подписаться на
В ходе спецоперации на Донбассе российская армия не наносит ударов по городам и населенным пунктам и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, сообщили в Минобороны России.
"В 10.30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - сказали в российском оборонном ведомстве.
Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске.
В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Старобельск - город районного значения, административный центр Старобельского района Луганской народной республики.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию в Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.