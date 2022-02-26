https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/tskhinval-prinyal-bezhentsev-iz-donetskoy-narodnoy-respubliki-1037804242.html

Цхинвал принял беженцев из Донецкой народной республики

Цхинвал принял беженцев из Донецкой народной республики

Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в связи с угрозой вторжения Украины, в первую очередь эвакуация касается женщин, детей и... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T18:59+0300

2022-02-26T18:59+0300

2022-02-26T18:59+0300

кавказ

новости

днр

лнр

южная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1a/1037803890_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b85065c708ec4c5decdd6cb97524751d.jpg

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии."Автобус с беженцами из ДНР в сопровождении сотрудников МЧС и управления ГИБДД МВД Южной Осетии прибыл в Цхинвал в субботу утром", - говорится в сообщении.Ранее около 100 беженцев приняла Абхазия. Автобусы с женщинами и детьми из Донбасса приехали в сопровождении сотрудников МЧС республики во главе с министром Львом Квициния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-poblagodarili-abkhaziyu-za-teplyy-priem-1037778054.html

южная осетия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кавказ, новости, днр, лнр, южная осетия