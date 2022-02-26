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Цхинвал принял беженцев из Донецкой народной республики
Цхинвал принял беженцев из Донецкой народной республики
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в связи с угрозой вторжения Украины, в первую очередь эвакуация касается женщин, детей и... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T18:59+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии."Автобус с беженцами из ДНР в сопровождении сотрудников МЧС и управления ГИБДД МВД Южной Осетии прибыл в Цхинвал в субботу утром", - говорится в сообщении.Ранее около 100 беженцев приняла Абхазия. Автобусы с женщинами и детьми из Донбасса приехали в сопровождении сотрудников МЧС республики во главе с министром Львом Квициния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-poblagodarili-abkhaziyu-za-teplyy-priem-1037778054.html
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Цхинвал принял беженцев из Донецкой народной республики
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Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в связи с угрозой вторжения Украины, в первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.
"Автобус с беженцами из ДНР в сопровождении сотрудников МЧС и управления ГИБДД МВД Южной Осетии прибыл в Цхинвал в субботу утром", - говорится в сообщении.
Ранее около 100 беженцев приняла Абхазия. Автобусы с женщинами и детьми из Донбасса приехали в сопровождении сотрудников МЧС республики во главе с министром Львом Квициния.