https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-poblagodarili-abkhaziyu-za-teplyy-priem-1037778054.html

Беженцы из ДНР и ЛНР поблагодарили Абхазию за теплый прием

Беженцы из ДНР и ЛНР поблагодарили Абхазию за теплый прием

По поручению президента Аслана Бжания, в Абхазии организованы прием и размещение первой группы беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T15:55+0300

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Беженцы, прибывшие в Абхазию из ДНР и ЛНР, в интервью радио Sputnik рассказали о том, как проходила их эвакуация и о ситуации в Донецкой народной республике и Луганской народной республике."Мы из города Донецк, ехали в Абхазию на автобусе вместе с детьми, с нами ехали дети от двух месяцев до 14 лет. Также вместе с нами ехали люди из Луганской народной республики, это мамочки и детки. У меня там остался муж нести службу, мама, папа, брат. Нас привезли в пансионат "Айтар", здесь нас приняли очень хорошо, всех сразу разместили без очереди. Если не вмещались, приносили дополнительные кровати, составили график питания, весь быт налажен. Большое спасибо органам власти Абхазии, МЧС и пансионату "Айтар, мы очень благодарны за поддержку и взаимопонимание", – отметила беженка из Донецка Екатерина Иванова.Она добавила, что на протяжении восьми лет Донецк жил, подвергаясь периодическим обстрелам. Признание независимости со стороны России был настоящим праздником, подчеркнула Иванова.Екатерина Максимова также приехала в Абхазию из Донецка с двумя детьми. Она говорит, что в Абхазии их приняли очень хорошо.Беженцы надеются, что в скором времени боевые действия на Украине закончатся и они смогут вернуться в свои дома.Руководитель пансионата "Айтар" Тимур Адлейба рассказал, что люди приехали очень уставшими, так как проделали немаленький путь.Адлейба также сообщил, что в день приезда беженцев 24 февраля к ним приходили представители сотовых компаний республики и раздали бесплатно СИМ-карты с бесплатной связью на месяц."В том числе с бесплатным интернетом, здесь у нас также есть бесплатный Wi-Fi, то есть они могут связываться со своими родными, с этим, проблем нет", – подчеркнул Тимур Адлейба.Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики в четверг, 24 февраля. Всего из ДНР и ЛНР было вывезено 93 человека, из них – 49 это дети и один пенсионер.По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар", где созданы все необходимые условия. Лев Квициния сказал, что если ситуация на Донбассе будет требовать, чтобы Абхазия приняла еще большее количество беженцев, то будет организована эвакуация людей в республику.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада.Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhentsam-iz-dnr-i-lnr-okazhut-pomosch-v-meduchrezhdeniyakh-abkhazii-1037778275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-1037767214.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-kak-perevozili-bezhentsev-iz-dnr-i-lnr-v-sukhum-1037758505.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/lev-kvitsiniya-ob-evakuatsii-bezhentsev-iz-lnr-i-dnr--1037763692.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/putin-nazval-voennuyu-operatsiyu-v-donbasse-vynuzhdennoy-meroy-1037764423.html

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