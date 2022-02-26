https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/vgtrk-i-pervyy-kanal-priostanovili-chlenstvo-v-evropeyskom-veschatelnom-soyuze-1037801868.html

ВГТРК и Первый канал приостановили членство в Европейском вещательном союзе

ВГТРК и Первый канал приостановили членство в Европейском вещательном союзе

Антироссийские настроения Запада усилились после начала военной спецоперации России на Донбассе, ряд европейских стран закрывают воздушное пространство для... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T17:01+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановили членство в Европейском вещательном союзе (EBU) после отстранения России от участия в песенном конкурсе Евровидение" в 2022 году. Крупнейшие российские каналы отметили, что это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации, но последней каплей стало отстранение России от участия в "Евровидении"."Отстранение России – последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с "Евровидением". Так в 2016 году победу одержала песня "1944", являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь ("Я научу тебя"), сославшись как раз на политику. Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина "политика" организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно", - возмутились заявители. При принятии решений ЕВС руководствуется исключительно мнением ЕС, хотя половина его членов туда не входит, отметили ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино"."К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше", - констатировали в Останкино.Накануне Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе в этом году. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине и тем, что участие России может "нанести ущерб" репутации конкурса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiyu-otstranili-ot-uchastiya-v-evrovidenii-v-2022-godu-1037792202.html

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