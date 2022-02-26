https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-po-neytralnomu-statusu-ukrainy-1037799945.html

Киев отказался от переговоров с Москвой по нейтральному статусу Украины

Киев отказался от переговоров с Москвой по нейтральному статусу Украины

После начала спецоперации российской армии по демилитаризации Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, российская сторона... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T16:04+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", – приводит слова Пескова РИА Новости.При этом представитель Кремля отметил, что боевые действия в ряде мест продолжались.Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил СМИ, что Киев отказался от переговоров с Россией, потому что не устроили условия."Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - сказал он, не уточнив, какие именно условия предложила Россия.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Президент России назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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