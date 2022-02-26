https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-po-neytralnomu-statusu-ukrainy-1037799945.html
Киев отказался от переговоров с Москвой по нейтральному статусу Украины
Киев отказался от переговоров с Москвой по нейтральному статусу Украины
После начала спецоперации российской армии по демилитаризации Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, российская сторона... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T16:04+0300
2022-02-26T16:04+0300
2022-02-26T17:00+0300
россия
украина
новости
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0c/1037552238_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_b270c05168b1a2b5f3066fc965af1f39.jpg
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", – приводит слова Пескова РИА Новости.При этом представитель Кремля отметил, что боевые действия в ряде мест продолжались.Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил СМИ, что Киев отказался от переговоров с Россией, потому что не устроили условия."Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - сказал он, не уточнив, какие именно условия предложила Россия.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Президент России назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/makeeva-zapad-vremenno-predpochel-otstupit-sdav-ukrainu-na-milost-rossii--1037798307.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/zelenskiy-speshno-pokinul-kiev-zayavil-spiker-gosdumy-volodin-1037797710.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0c/1037552238_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_691ccfd6ee327a9de421f8589c6e925d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс
Киев отказался от переговоров с Москвой по нейтральному статусу Украины
16:04 26.02.2022 (обновлено: 17:00 26.02.2022) Подписаться на
После начала спецоперации российской армии по демилитаризации Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, российская сторона выразила готовность к ним и собрала делегацию.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", – приводит слова Пескова РИА Новости
.
При этом представитель Кремля отметил, что боевые действия в ряде мест продолжались.
"Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства – по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили", – добавил он.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил СМИ, что Киев отказался от переговоров с Россией, потому что не устроили условия.
"Условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - сказал он, не уточнив, какие именно условия предложила Россия.
Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.
Президент России назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.