https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/aslan-bzhaniya-pozdravil-rabotnikov-smi-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1037813411.html

Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

Первый номер абхазской газеты "Апсны" вышел в свет 27 февраля 1919 года, что стало важной вехой в истории Абхазии, поскольку издание отражало национальные... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T12:55+0300

2022-02-27T12:55+0300

2022-02-27T12:55+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников средств массовой информации республики с профессиональным праздником, сообщает сайт главы государства. По словам президента, журналисты Абхазии обеспечивают неразрывную связь между обществом и властью, славятся высоким профессионализмом и компетентностью. В своем обращении Аслан Бжания затронул тему предстоящих выборов в Народное Собрание Абхазии, которые пройдут 12 марта 2022 года. Президент подчеркнул, что от журналистского сообщества ожидается беспристрастное освещение событий и достоверное их изложение. По словам главы государства, цель этих общих усилий - возможность жить в сильном, процветающем государстве. Президент также отметил работу СМИ во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, и подчеркнул, что именно благодаря этому мировое сообщество смогло получить доступ к архивным материалам и узнать правду о событиях, которые происходили в Абхазии в те годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/Zhurnalistskiy-vek-istoriya-pervoy-gazety-na-abkhazskom-yazyke--1020493780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/uchitel-i-professional-kollegi-podelilis-vospominaniyami-o-manane-gurguliya-1037451077.html

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аслан бжания, новости, сми