Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/bank-rossii-zayavil-chto-raspolagaet-resursami-dlya-podderzhaniya-finansovoy-stabilnosti-1037812687.html
Банк России заявил, что располагает ресурсами для поддержания финансовой стабильности
Банк России заявил, что располагает ресурсами для поддержания финансовой стабильности
По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда... 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T12:30+0300
2022-02-27T12:30+0300
центральный банк рф
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/31/1030463116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c62207ddb09a90649b620d9c9c67e8cc.jpg
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российский Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране в условия санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление регулятора. Также Банк России гарантировал операционную непрерывность финансового сектора.В числе предпринятых мер будет предоставление российским банкам наличной и безналичной ликвидности в рублях, для покрытия всех нужд Центробанк значительно расширит Ломбардный список. По заявлению регулятора, карты российских банков работают на территории России, все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент. Кроме того, Центробанк заверил, что передачу всех финансовых сообщений внутри страны обеспечивает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая будет функционировать при любом развитии событий. Ранее страны Европейского Союза, США, Британия и Канада заявили об отключении отдельных российских банков от системы SWIFT, использующейся для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг и производных финансовых инструментов по всему миру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/ekstrennye-mery-cumeet-li-tsb-spravitsya-s-kursom-rublya-1037769906.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/tsb-vyrazil-gotovnost-podderzhat-popavshie-pod-sanktsii-banki-1037768884.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/31/1030463116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6757f9c8d7df97a1c2da8feaecff9299.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
центральный банк рф, финансы, новости

Банк России заявил, что располагает ресурсами для поддержания финансовой стабильности

12:30 27.02.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российский Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране в условия санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление регулятора.
Также Банк России гарантировал операционную непрерывность финансового сектора.
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля
25 февраля, 08:30
В числе предпринятых мер будет предоставление российским банкам наличной и безналичной ликвидности в рублях, для покрытия всех нужд Центробанк значительно расширит Ломбардный список.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации", - говорится в сообщении.

По заявлению регулятора, карты российских банков работают на территории России, все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент.
Кроме того, Центробанк заверил, что передачу всех финансовых сообщений внутри страны обеспечивает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая будет функционировать при любом развитии событий.
Банк России - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки
25 февраля, 06:21
Ранее страны Европейского Союза, США, Британия и Канада заявили об отключении отдельных российских банков от системы SWIFT, использующейся для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг и производных финансовых инструментов по всему миру.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала