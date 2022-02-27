https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/bank-rossii-zayavil-chto-raspolagaet-resursami-dlya-podderzhaniya-finansovoy-stabilnosti-1037812687.html

Банк России заявил, что располагает ресурсами для поддержания финансовой стабильности

Банк России заявил, что располагает ресурсами для поддержания финансовой стабильности

По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T12:30+0300

2022-02-27T12:30+0300

2022-02-27T12:30+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российский Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами для поддержания финансовой стабильности в стране в условия санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление регулятора. Также Банк России гарантировал операционную непрерывность финансового сектора.В числе предпринятых мер будет предоставление российским банкам наличной и безналичной ликвидности в рублях, для покрытия всех нужд Центробанк значительно расширит Ломбардный список. По заявлению регулятора, карты российских банков работают на территории России, все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент. Кроме того, Центробанк заверил, что передачу всех финансовых сообщений внутри страны обеспечивает система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая будет функционировать при любом развитии событий. Ранее страны Европейского Союза, США, Британия и Канада заявили об отключении отдельных российских банков от системы SWIFT, использующейся для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг и производных финансовых инструментов по всему миру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/ekstrennye-mery-cumeet-li-tsb-spravitsya-s-kursom-rublya-1037769906.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/tsb-vyrazil-gotovnost-podderzhat-popavshie-pod-sanktsii-banki-1037768884.html

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