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Депутат Госдумы назвал воровством возможные санкции на международные резервы России
Депутат Госдумы назвал воровством возможные санкции на международные резервы России
Несмотря на грозящие санкции, Банк России выпустил заявление о том, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой... 27.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал воровством чужого имущества возможные санкции Запада на международные резервы России. Об этом сообщает РИА Новости.Еврокомиссия пригрозила, что ЕС вместе с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России, а представитель администрации Байдена сказал, что США и их союзники планируют ввести против ЦБ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции."Мы неотъемлемая часть мировой экономики. И естественно, так сказать, это фактически перерезание артерий финансовых. И, очевидно, это болезненно для экономического организма", - добавил депутат.Международные резервы России, по данным ЦБ на 18 февраля, обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах Центробанк раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, в евро - 32,3%, в юанях - 13,1%, в фунтах стерлингов - 6,5%, в прочих валютах - 10%. Доля золота составляла 21,7%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/bank-rossii-zayavil-chto-raspolagaet-resursami-dlya-podderzhaniya-finansovoy-stabilnosti-1037812687.html
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Депутат Госдумы назвал воровством возможные санкции на международные резервы России

22:25 27.02.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Несмотря на грозящие санкции, Банк России выпустил заявление о том, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал воровством чужого имущества возможные санкции Запада на международные резервы России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", - прокомментировал Аксаков.
Еврокомиссия пригрозила, что ЕС вместе с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России, а представитель администрации Байдена сказал, что США и их союзники планируют ввести против ЦБ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции.
"Мы неотъемлемая часть мировой экономики. И естественно, так сказать, это фактически перерезание артерий финансовых. И, очевидно, это болезненно для экономического организма", - добавил депутат.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Банк России заявил, что располагает ресурсами для поддержания финансовой стабильности
12:30
Международные резервы России, по данным ЦБ на 18 февраля, обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах Центробанк раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, в евро - 32,3%, в юанях - 13,1%, в фунтах стерлингов - 6,5%, в прочих валютах - 10%. Доля золота составляла 21,7%.
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