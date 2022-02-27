https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/deputat-gosdumy-nazval-vorovstvom-vozmozhnye-sanktsii-na-mezhdunarodnye-rezervy-rossii-1037825856.html

Депутат Госдумы назвал воровством возможные санкции на международные резервы России

Депутат Госдумы назвал воровством возможные санкции на международные резервы России

Несмотря на грозящие санкции, Банк России выпустил заявление о том, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T22:25+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал воровством чужого имущества возможные санкции Запада на международные резервы России. Об этом сообщает РИА Новости.Еврокомиссия пригрозила, что ЕС вместе с США, Великобританией и Канадой заморозят активы Центробанка России, а представитель администрации Байдена сказал, что США и их союзники планируют ввести против ЦБ такие меры, которые не позволят ему использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции."Мы неотъемлемая часть мировой экономики. И естественно, так сказать, это фактически перерезание артерий финансовых. И, очевидно, это болезненно для экономического организма", - добавил депутат.Международные резервы России, по данным ЦБ на 18 февраля, обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах Центробанк раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, в евро - 32,3%, в юанях - 13,1%, в фунтах стерлингов - 6,5%, в прочих валютах - 10%. Доля золота составляла 21,7%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/bank-rossii-zayavil-chto-raspolagaet-resursami-dlya-podderzhaniya-finansovoy-stabilnosti-1037812687.html

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