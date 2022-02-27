https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/dorozhnyy-fond-predlozhil-vvesti-sbory-s-gruzovogo-i-ekskursionnogo-transporta-1037814554.html

Дорожный фонд предложил ввести сборы с грузового и экскурсионного транспорта

Дорожный фонд предложил ввести сборы с грузового и экскурсионного транспорта

Доходная и расходная части бюджета Дорожного фонда Абхазии составят по 115 миллионов рублей в 2022 году. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T14:26+0300

2022-02-27T14:26+0300

2022-02-27T14:48+0300

в абхазии

дороги абхазии

дорожный фонд абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_53b1dee522502ca6323f669e8b303e74.jpg

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Минэкономики Абхазии рассмотрит предложения Дорожного фонда об увеличении ряда налогов, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель председателя фонда Виталий Цвижба.Цвижба уточнил, что речь идет о некоторых видах налогов, касающихся использования дорожной инфраструктуры республики. Среди них сбор налогов с въезжающих в Абхазию автомобилей без регистрации на территории республики.Об увеличении налогов для водителей личного транспорта пока речи не идет, добавил он. Если Правительство и Парламент Абхазии одобрят ряд предложений Дорожного фонда о повышении сумм некоторых сборов, объемы поступлений в бюджет организации увеличатся примерно на 300-350 миллионов рублей в год, считает замглавы фонда.Цвижба выразил уверенность в том, что такие суммы позволят охватить больший объем работы, которые необходимо провести в дорожной инфраструктуре Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/dorogi-dorogi-glava-dorozhnogo-fonda-abkhazii-rasskazal-o-byudzhete-na-2022-god-1036682875.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги абхазии, дорожный фонд абхазии, новости