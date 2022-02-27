https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/dorozhnyy-fond-predlozhil-vvesti-sbory-s-gruzovogo-i-ekskursionnogo-transporta-1037814554.html
Дорожный фонд предложил ввести сборы с грузового и экскурсионного транспорта
Дорожный фонд предложил ввести сборы с грузового и экскурсионного транспорта
Доходная и расходная части бюджета Дорожного фонда Абхазии составят по 115 миллионов рублей в 2022 году. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T14:26+0300
2022-02-27T14:26+0300
2022-02-27T14:48+0300
в абхазии
дороги абхазии
дорожный фонд абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_53b1dee522502ca6323f669e8b303e74.jpg
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Минэкономики Абхазии рассмотрит предложения Дорожного фонда об увеличении ряда налогов, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель председателя фонда Виталий Цвижба.Цвижба уточнил, что речь идет о некоторых видах налогов, касающихся использования дорожной инфраструктуры республики. Среди них сбор налогов с въезжающих в Абхазию автомобилей без регистрации на территории республики.Об увеличении налогов для водителей личного транспорта пока речи не идет, добавил он. Если Правительство и Парламент Абхазии одобрят ряд предложений Дорожного фонда о повышении сумм некоторых сборов, объемы поступлений в бюджет организации увеличатся примерно на 300-350 миллионов рублей в год, считает замглавы фонда.Цвижба выразил уверенность в том, что такие суммы позволят охватить больший объем работы, которые необходимо провести в дорожной инфраструктуре Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/dorogi-dorogi-glava-dorozhnogo-fonda-abkhazii-rasskazal-o-byudzhete-na-2022-god-1036682875.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535038_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c0b3e7a2c30da68a55fcd5de1f7daeb9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги абхазии, дорожный фонд абхазии, новости
Дорожный фонд предложил ввести сборы с грузового и экскурсионного транспорта
14:26 27.02.2022 (обновлено: 14:48 27.02.2022) Подписаться на
Доходная и расходная части бюджета Дорожного фонда Абхазии составят по 115 миллионов рублей в 2022 году.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Минэкономики Абхазии рассмотрит предложения Дорожного фонда об увеличении ряда налогов, рассказал в эфире радио
Sputnik заместитель председателя фонда Виталий Цвижба.
Цвижба уточнил, что речь идет о некоторых видах налогов, касающихся использования дорожной инфраструктуры республики. Среди них сбор налогов с въезжающих в Абхазию автомобилей без регистрации на территории республики.
"Мы внесли предложение о налоге, который можно назвать "налогом на эксплуатацию автомобильных дорог" или "дорожным сбором". Это небольшая сумма – порядка 100 или 200 рублей с одной единицы транспорта, но Минэкономики, вроде бы, согласилось ввести этот налог только для грузовых автомобилей и экскурсионных автобусов", - сказал Цвижба.
Об увеличении налогов для водителей личного транспорта пока речи не идет, добавил он.
Если Правительство и Парламент Абхазии одобрят ряд предложений Дорожного фонда о повышении сумм некоторых сборов, объемы поступлений в бюджет организации увеличатся примерно на 300-350 миллионов рублей в год, считает замглавы фонда.
Цвижба выразил уверенность в том, что такие суммы позволят охватить больший объем работы, которые необходимо провести в дорожной инфраструктуре Абхазии.