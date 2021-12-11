https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/dorogi-dorogi-glava-dorozhnogo-fonda-abkhazii-rasskazal-o-byudzhete-na-2022-god-1036682875.html

До́роги дороги: глава дорожного фонда Абхазии рассказал о бюджете на 2022 год

До́роги дороги: глава дорожного фонда Абхазии рассказал о бюджете на 2022 год

Руководитель дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в интервью Sputnik рассказал о том, насколько изменится бюджет организации на следующий год, и как это... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T09:55+0300

2021-12-11T09:55+0300

2021-12-11T09:55+0300

в абхазии

мнение

дороги

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/05/1032979727_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e6a77262ebb78b7ca293b7b8c376908.jpg

Sputnik– Виталий Родионович, расскажите о бюджете дорожного фонда на 2022 год, за счет чего он увеличился по сравнению с прошлым годом и какие работы проводит ваша организация?– Тридцатого ноября состоялось заседание Кабинета министров, на котором рассматривались вопросы бюджетов, прежде всего республиканский бюджет, затем бюджеты внебюджетных государственных фондов, в том числе дорожного фонда.Дорожный фонд представил проект закона в следующих цифрах – доходы бюджета на 2022 год составят в общей сумме 115 миллионов рублей, в том числе 60 миллионов – это налог на реализацию ГСМ и 55 миллионов налог с владельцев транспортных средств.Надо отметить, что увеличение доходной части по сравнению с 2021 годом, это 28-30%. В 2021 году бюджет был 87 миллионов. Мы наблюдали, что в 2021 году было значительное увеличение налога на реализацию ГСМ из-за того, что курортный сезон был удачный, в следующем году ожидаем, что будет не хуже. Очень много заехало на территорию Абхазии, это дополнительный завоз горючего, дополнительная его реализация, в основном по этому налогу наблюдается увеличение.По налогу на транспорт тоже наблюдается незначительное увеличение, миллионов на пять-шесть. Естественно увеличатся затраты на расходы, они составят 105 миллионов 886 тысяч. В основном у нас затраты идут на ремонтно-восстановительные работы как по дорогам республиканского значения, так и местного значения.Средства дорожного фонда к сожалению, не идут на капитальное строительство дорог, более того, даже на капитальный ремонт дорог у нас не предусмотрены средства, потому что это значительно затратная статья. Средства идут на ремонтно-восстановительные работы, в частности – содержание автодорог республиканского значения от Псоу до Ингура, на эти цели у нас предусмотрено порядка 30 миллионов, это половина всех денег, которые выделяются на республиканскую дорогу.Бригады, которые распределены по участкам выполняют ежедневные работы, эти 30 миллионов осваиваются ими, это подразделение РУП "Абхазавтодор", которое обслуживает все эти дороги.Оставшиеся 30 миллионов на республиканские дороги идут также на ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры, мы должны вовремя проводить устранения повреждений дорожного полотна, водоотводящие элементы, которых масса по всей трассе, установка различных знаков, также дорожные ограждения, ремонты автопавильонов и так далее, покраска мостов и перильных ограждений этих мостов.– Какая сумма предусмотрено на дороги местного значения?– На ремонтно-восстановительные работы местных дорог предусмотрено 45 миллионов рублей. Мы даем право выбора администрациям районов, какие дороги ремонтировать, они присылают нам заявки, и мы равномерно распределяем эти суммы по всем районам.– Уже есть заявки на проведение таких работ на следующий год?– Да, такие заявки, конечно, есть. Помимо этого, будут объекты, которые переходят с этого года на следующий, это в основном ремонты грунтовых дорог. Асфальт очень дорогой, поэтому, мы проводим ремонт дорог не с твердым покрытием. Перечень есть, но не весь, конечно. Затем в течение года эти заявки к нам направляются и мы, по мере возможности выполняем их заказы.– Какие-то примеры вы можете привести, какие заявки к вам уже поступили?– Например, мы планируем выполнить работы в Галском районе, оттуда в этом году поступила заявка на ремонт автодороги в селе Баргяп, сметная стоимость небольшая, порядка двух миллионов. В этом году мы выдали аванс, в следующем году надо эту грунтовую дорогу сделать.В Очамчырском районе тоже есть заявки, например, необходимо опять провести ремонт автодороги, которая идет из Ткуарчала в Очамчыру через села Члоу, Тхина, Гуп.В Гудауте у нас в этом году обязательно будет учтена автодорога в селе Абгархук, потом, в Сухумском районе мы будем проводить укрепление автодороги в село Каман.– Если сравнивать бюджет дорожного фонда на 2022 год с предыдущими годами, какие основные отличительные черты есть, если давать общую характеристику?– В этом году мы сумели все мосты по республиканской дороге, начиная от реки Окум в Галском районе, до Псоу отремонтировать, все бетонные барьерные ограждения были заменены, отремонтированы, покрашены. Также, перильные ограждения в Гагрском районе были приведены в надлежащий вид в курортный период.Впервые сделали дорожную разметку на автодороге Очамчыра-Сухум не только осевую, но и краевые разметки. По трассе Псоу-Сухум обновлены дорожные знаки, недавно было установлено 136 единиц дорожных знаков, обновлены информационные районные знаки.На следующий год, эту работу хотим продолжить, если такие же поступления будут в фонд, как и ожидается, то думаю мы эту работу завершим.– Назовите самые проблемные места, которые пока остаются не сделанными или недоделанными?– Самая проблемная точка – это автодорога Очамчыра-Ткуарчал, она республиканского значения, находится в довольно плачевном состоянии. Мы планировали в текущем году провести работы, была составлена смета, экспертиза, всего на 12 миллионов рублей, и сплошное покрытие, и ямочный ремонт.Дорогу хотели привести в порядок, но не удалось нам по разным причинам. Но в следующем году этот объект мы обязательно доведем до ума. Там не будет капитального ремонта или совершенно нового асфальта, но мы приведем дорогу в нормальное состояние.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/pravitelstvo-abkhazii-utverdilo-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2022-god-1036534670.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ochamchyra-1036302273.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201221/Remont-mosta-v-sele-Kaman-planiruyut-zakonchit-v-dekabre--1031497140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/novyy-most-v-sele-dzyguta-poyavitsya-v-etom-godu-1036474711.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение, дороги, интервью