https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/es-polnostyu-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov-iz-rossii-1037823822.html

ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России

ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России

Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T20:41+0300

2022-02-27T20:41+0300

2022-02-27T20:41+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в Евросоюз, включая частные борта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Запад подвергает российскую жестким экономическим санкциям, блокируются государственные СМИ.В частности, Еврокомиссия предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС, от системы SWIFT отключат важные российские банки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html

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