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ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России
Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T20:41+0300
2022-02-27T20:41+0300
2022-02-27T20:41+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в Евросоюз, включая частные борта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Запад подвергает российскую жестким экономическим санкциям, блокируются государственные СМИ.В частности, Еврокомиссия предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС, от системы SWIFT отключат важные российские банки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html
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ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России
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Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в Евросоюз, включая частные борта, об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Во-первых, мы закрываем воздушное пространство для русских. Мы предлагаем запрет на все принадлежащие России, зарегистрированные в России и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Европейского союза. Это будет распространяться на любой самолет – личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица", - сказала она.
Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Запад подвергает российскую жестким экономическим санкциям, блокируются государственные СМИ.
В частности, Еврокомиссия предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС, от системы SWIFT отключат важные российские банки.