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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Спецоперация России на Украине
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/es-polnostyu-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov-iz-rossii-1037823822.html
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России
Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T20:41+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в Евросоюз, включая частные борта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Запад подвергает российскую жестким экономическим санкциям, блокируются государственные СМИ.В частности, Еврокомиссия предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС, от системы SWIFT отключат важные российские банки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html
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новости, россия, украина, ес

ЕС полностью закрывает воздушное пространство для самолетов из России

20:41 27.02.2022
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в Евросоюз, включая частные борта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Во-первых, мы закрываем воздушное пространство для русских. Мы предлагаем запрет на все принадлежащие России, зарегистрированные в России и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Европейского союза. Это будет распространяться на любой самолет – личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица", - сказала она.
Отдельные страны в Европе уже запретили полеты российских воздушных судов после начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины. Запад подвергает российскую жестким экономическим санкциям, блокируются государственные СМИ.
В частности, Еврокомиссия предложила запретить все операции с Центробанком и заморозить его активы в ЕС, от системы SWIFT отключат важные российские банки.
Телеканал RT - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Еврокомиссия предложила запретить работу RT, Sputnik и их дочерних компаний в Европе
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