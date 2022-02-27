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https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html
Еврокомиссия предложила запретить работу RT, Sputnik и их дочерних компаний в Европе
Еврокомиссия предложила запретить работу RT, Sputnik и их дочерних компаний в Европе
С самого начала спецоперации на Украине западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
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санкции
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Европейская комиссия выдвинула предложение о запрете вещания на территории Евросоюза российского телеканала Russia Today, информационного агентства Sputnik, а также их дочерних компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу органа Урсулу фон дер Ляйен.По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже работает над созданием необходимых инструментов для реализации этого решения. Помимо государств, ограничения на действия российских СМИ накладывают и крупные международные компании. В частности, из-за запрета, наложенного компанией Google, пользователи, находящиеся на территории Украины, не могут скачать приложение Russia Today. YouTube-канал Sputnik на русском также заблокирован на территории Украины.Кроме того, компании Google и Meta ранее объявляли о снятии монетизации и запрете на размещение рекламы государственным российским СМИ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/otdelnye-rossiyskie-smi-zablokirovali-na-territorii-ukrainy-1037812187.html
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санкции, новости, еврокомиссия

Еврокомиссия предложила запретить работу RT, Sputnik и их дочерних компаний в Европе

20:25 27.02.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТелеканал RT
Телеканал RT - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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С самого начала спецоперации на Украине западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Европейская комиссия выдвинула предложение о запрете вещания на территории Евросоюза российского телеканала Russia Today, информационного агентства Sputnik, а также их дочерних компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу органа Урсулу фон дер Ляйен.
"Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском Союзе медийную машину Кремля", - заявила она.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже работает над созданием необходимых инструментов для реализации этого решения.
Помимо государств, ограничения на действия российских СМИ накладывают и крупные международные компании. В частности, из-за запрета, наложенного компанией Google, пользователи, находящиеся на территории Украины, не могут скачать приложение Russia Today. YouTube-канал Sputnik на русском также заблокирован на территории Украины.
Логотип видеохостинга YouTube . - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Спецоперация России на Украине
Отдельные российские СМИ заблокировали на территории Украины
11:31
Кроме того, компании Google и Meta ранее объявляли о снятии монетизации и запрете на размещение рекламы государственным российским СМИ.
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