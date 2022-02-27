https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/otdelnye-rossiyskie-smi-zablokirovali-na-territorii-ukrainy-1037812187.html
Отдельные российские СМИ заблокировали на территории Украины
Отдельные российские СМИ заблокировали на территории Украины
С самого начала военной спецоперации западные страны и отдельные компании вводят санкции и ограничения для России. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T11:31+0300
2022-02-27T11:31+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Некоторые российские средства массовой информации и их аккаунты подвергаются блокировке в Украине, сообщает РИА Новости. В частности, на территории Украины больше недоступно для скачивания мобильное приложение Russia Today, по сообщению телеканала, скачивание запрещено компанией Google по требованию Киева. Ранее также сообщалось о блокировке на территории Украины YouTube-канала Sputnik на русском.С 2020 года Роскомнадзором зафиксировано более 50 фактов цензурирования материалов российских средств массовой информации и их официальных аккаунтов в социальных сетях со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News.Кроме того, Google приостанавливает монетизацию и запрещает размещение рекламы на своих платформах для всех российских СМИ с долей государственного финансирования. Роскомнадзор не раз отмечал, что подобные действия со стороны YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html
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Отдельные российские СМИ заблокировали на территории Украины
11:31 27.02.2022 (обновлено: 11:41 27.02.2022) Подписаться на
С самого начала военной спецоперации западные страны и отдельные компании вводят санкции и ограничения для России.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Некоторые российские средства массовой информации и их аккаунты подвергаются блокировке в Украине, сообщает РИА Новости
.
В частности, на территории Украины больше недоступно для скачивания мобильное приложение Russia Today, по сообщению телеканала
, скачивание запрещено компанией Google по требованию Киева.
Ранее также сообщалось о блокировке на территории Украины YouTube-канала Sputnik на русском.
С 2020 года Роскомнадзором зафиксировано более 50 фактов цензурирования материалов российских средств массовой информации и их официальных аккаунтов в социальных сетях со стороны зарубежных интернет-площадок.
Чаще всего цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News.
Кроме того, Google приостанавливает монетизацию и запрещает размещение рекламы на своих платформах для всех российских СМИ с долей государственного финансирования.
Роскомнадзор не раз отмечал, что подобные действия со стороны YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.