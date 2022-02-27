https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/otdelnye-rossiyskie-smi-zablokirovali-na-territorii-ukrainy-1037812187.html

Отдельные российские СМИ заблокировали на территории Украины

Отдельные российские СМИ заблокировали на территории Украины

С самого начала военной спецоперации западные страны и отдельные компании вводят санкции и ограничения для России. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T11:31+0300

2022-02-27T11:31+0300

2022-02-27T11:41+0300

сми

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037812147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf35a67ef321bd89172f1d0fb4a017b6.jpg

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Некоторые российские средства массовой информации и их аккаунты подвергаются блокировке в Украине, сообщает РИА Новости. В частности, на территории Украины больше недоступно для скачивания мобильное приложение Russia Today, по сообщению телеканала, скачивание запрещено компанией Google по требованию Киева. Ранее также сообщалось о блокировке на территории Украины YouTube-канала Sputnik на русском.С 2020 года Роскомнадзором зафиксировано более 50 фактов цензурирования материалов российских средств массовой информации и их официальных аккаунтов в социальных сетях со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT, Anna News.Кроме того, Google приостанавливает монетизацию и запрещает размещение рекламы на своих платформах для всех российских СМИ с долей государственного финансирования. Роскомнадзор не раз отмечал, что подобные действия со стороны YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сми, украина, новости