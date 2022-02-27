https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/peskov-gomel-kak-mesto-peregovorov-byl-vybran-ukrainskoy-storonoy-1037812480.html

Песков: Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной

Песков: Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной

В ближайшее время российская делегация распространит официальное сообщение по срыву переговоров украинской стороной. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут, как было сделано вчера, и об этом украинская сторона уже предупреждена.Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной в воскресенье утром. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи. Однако, президент Украины заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, или любой другой город но не Минск.Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции против России.В ходе спецоперации войска ДНР и ЛНР, при огневой поддержке российской армии, выводят из строя военную инфраструктуру Украины, никаких ударов по городам не наносят.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/zelenskiy-otkazalsya-vstrechatsya-s-rossiyskoy-delegatsiey-v-belorussii-1037811518.html

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