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Песков: Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной
Песков: Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной
В ближайшее время российская делегация распространит официальное сообщение по срыву переговоров украинской стороной. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T11:56+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут, как было сделано вчера, и об этом украинская сторона уже предупреждена.Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной в воскресенье утром. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи. Однако, президент Украины заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, или любой другой город но не Минск.Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции против России.В ходе спецоперации войска ДНР и ЛНР, при огневой поддержке российской армии, выводят из строя военную инфраструктуру Украины, никаких ударов по городам не наносят.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/zelenskiy-otkazalsya-vstrechatsya-s-rossiyskoy-delegatsiey-v-belorussii-1037811518.html
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Песков: Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной
11:56 27.02.2022 (обновлено: 12:03 27.02.2022) Подписаться на
В ближайшее время российская делегация распространит официальное сообщение по срыву переговоров украинской стороной.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление", - сказал Песков
Представитель Кремля отметил, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут, как было сделано вчера, и об этом украинская сторона уже предупреждена.
Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной в воскресенье утром. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи. Однако, президент Украины заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, или любой другой город но не Минск.
Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции против России.
В ходе спецоперации войска ДНР и ЛНР, при огневой поддержке российской армии, выводят из строя военную инфраструктуру Украины, никаких ударов по городам не наносят.