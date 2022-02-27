https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/zelenskiy-otkazalsya-vstrechatsya-s-rossiyskoy-delegatsiey-v-belorussii-1037811518.html
Зеленский отказался встречаться с российской делегацией в Белоруссии
Зеленский отказался встречаться с российской делегацией в Белоруссии
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт или Стамбул, но не... 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T10:51+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт или Стамбул, но не Минск."Сейчас мы говорим - не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - заявил Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи.Накануне Киев отказался от переговоров с Москвой, объясняя это решение неприемлемыми для себя условиями. Украинская сторона сама изъявила желание провести переговоры с Россией, но затем заявила о пересмотре своего предложения, выбрав для встречу Варшаву вместо Минска, а позже и вовсе перестала выходить на связь по этому вопросу.Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции против России.В ходе спецоперации войска ДНР и ЛНР, при огневой поддержке российской армии, выводят из строя военную инфраструктуру Украины, никаких ударов по городам не наносят.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskaya-delegatsiya-pribyla-v-belorussiyu-na-peregovory-s-ukraintsami-1037811320.html
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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, новости
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт или Стамбул, но не Минск.
"Сейчас мы говорим - не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - заявил Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале
.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи.
Накануне Киев отказался от переговоров с Москвой, объясняя это решение неприемлемыми для себя условиями. Украинская сторона сама изъявила желание провести переговоры с Россией, но затем заявила о пересмотре своего предложения, выбрав для встречу Варшаву вместо Минска, а позже и вовсе перестала выходить на связь по этому вопросу.
Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции против России.
В ходе спецоперации войска ДНР и ЛНР, при огневой поддержке российской армии, выводят из строя военную инфраструктуру Украины, никаких ударов по городам не наносят.