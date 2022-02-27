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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T19:18+0300
2022-02-27T19:18+0300
2022-02-27T19:18+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В понедельник, 28 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, климат
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В понедельник, 28 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.