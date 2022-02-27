https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-fevralya-1037822385.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T19:18+0300

2022-02-27T19:18+0300

2022-02-27T19:18+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В понедельник, 28 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат