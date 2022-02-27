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Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
Накануне Киев отказался от переговоров с Москвой, объясняя это решение неприемлемыми для себя предложениями российской стороны. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, а также администрации президента Путина."Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал пресс-секретарь.В белорусском МИД, со своей стороны, заявили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции и ограничения для России.В ходе спецоперации российская армия, по заявлению Минобороны, не наносит никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskie-voyska-unichtozhili-975-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037811018.html
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Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
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Накануне Киев отказался от переговоров с Москвой, объясняя это решение неприемлемыми для себя предложениями российской стороны.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, а также администрации президента Путина.
"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал пресс-секретарь.
В белорусском МИД, со своей стороны, заявили, что подготовили для встречи все необходимое и сейчас занимаются решением протокольных вопросов.
Россия 21 февраля начала спецоперацию на Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании стали вводить санкции и ограничения для России.
В ходе спецоперации российская армия, по заявлению Минобороны, не наносит никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.