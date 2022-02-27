https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskie-voyska-unichtozhili-975-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037811018.html

Российские войска уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины

Российские войска уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины

По заявлению Минобороны РФ, целями ударов российской техники являются исключительно объекты военной инфраструктуры, сделано все возможное для того, чтобы в... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T10:23+0300

2022-02-27T10:23+0300

2022-02-27T10:23+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. С момента начала специальной военной операции по демилитаризации Украины российские войска уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства Обороны России Игоря Конашенкова. Кроме того, российскими войсками было уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.Военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Объявляя о начале операции, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики обратились к России с просьбой о помощи и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима.

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