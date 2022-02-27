https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rudenko-rossiya-khochet-uregulirovat-konflikt-s-ukrainoy-diplomaticheskim-putem-1037815441.html

Руденко: Россия хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем

Руденко: Россия хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины отказался проводить переговоры в Белоруссии, предложив в качестве альтернативы ряд европейских столиц. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T14:43+0300

2022-02-27T14:43+0300

2022-02-27T14:43+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия заинтересована в урегулировании конфликта вокруг ситуации на Украине дипломатическим путем, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.По словам замглавы МИД РФ, "дипломатия любит тишину", и российская сторона намеревалась урегулировать ситуацию за столом переговоров, а не с помощью обращений к украинским коллегам через представителей СМИ. Также дипломат добавил, что нежелание украинских властей приехать в Белоруссию на переговоры означает отсутствие у них политической воли решить конфликт мирным путем. Андрей Руденко входит в делегацию переговорщиков во главе с Владимиром Мединским, прибывшей в Гомель для переговоров с украинской стороной. Помимо него Россию на переговорах будут представлять посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий и ряд других официальных лиц.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о том, что Гомель в качестве места для проведения переговоров был выбран украинской стороной. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорщики будут ожидать ответа от украинских властей о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени (совпадает с московским - прим.ред).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/politolog-sekundomer-zelenskogo-podoshel-k-nulyu-ego-vremya-vyshlo-1037814831.html

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