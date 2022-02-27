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Руденко: Россия хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем
Руденко: Россия хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем
Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины отказался проводить переговоры в Белоруссии, предложив в качестве альтернативы ряд европейских столиц. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T14:43+0300
2022-02-27T14:43+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия заинтересована в урегулировании конфликта вокруг ситуации на Украине дипломатическим путем, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.По словам замглавы МИД РФ, "дипломатия любит тишину", и российская сторона намеревалась урегулировать ситуацию за столом переговоров, а не с помощью обращений к украинским коллегам через представителей СМИ. Также дипломат добавил, что нежелание украинских властей приехать в Белоруссию на переговоры означает отсутствие у них политической воли решить конфликт мирным путем. Андрей Руденко входит в делегацию переговорщиков во главе с Владимиром Мединским, прибывшей в Гомель для переговоров с украинской стороной. Помимо него Россию на переговорах будут представлять посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий и ряд других официальных лиц.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о том, что Гомель в качестве места для проведения переговоров был выбран украинской стороной. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорщики будут ожидать ответа от украинских властей о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени (совпадает с московским - прим.ред).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/politolog-sekundomer-zelenskogo-podoshel-k-nulyu-ego-vremya-vyshlo-1037814831.html
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Руденко: Россия хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем
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Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины отказался проводить переговоры в Белоруссии, предложив в качестве альтернативы ряд европейских столиц.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Россия заинтересована в урегулировании конфликта вокруг ситуации на Украине дипломатическим путем, пишет РИА Новости
со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
"Когда стрелочка упадет, тогда и будем думать о следующих шагах. Тем не менее, российская сторона заинтересована в том, чтобы любые вопросы, в том числе и самые сложные, болезненные, решались дипломатическим путем", - сказал Руденко.
По словам замглавы МИД РФ, "дипломатия любит тишину", и российская сторона намеревалась урегулировать ситуацию за столом переговоров, а не с помощью обращений к украинским коллегам через представителей СМИ.
Также дипломат добавил, что нежелание украинских властей приехать в Белоруссию на переговоры означает отсутствие у них политической воли решить конфликт мирным путем.
Андрей Руденко входит в делегацию переговорщиков во главе с Владимиром Мединским, прибывшей в Гомель для переговоров с украинской стороной. Помимо него Россию на переговорах будут представлять посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава международного комитета Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий и ряд других официальных лиц.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о том, что Гомель в качестве места для проведения переговоров был выбран украинской стороной.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорщики будут ожидать ответа от украинских властей о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени (совпадает с московским - прим.ред).