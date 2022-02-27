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СМИ: ЕС закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
СМИ: ЕС закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Ряд европейских стран, а именно, Словакия, Литва, Румыния, Чехия и Польша уже закрыли небо для российских авиакомпаний, Россия ответила зеркально. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T07:35+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на берлинское бюро телеканала ARD.К этому часу воздушное пространство для российских авиакомпаний уже закрыли Словакия, Литва, Румыния, Чехия, Польша. О намерении поступить таким образом объявила и Германия. Росавиация в ответ начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из этих стран.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Западные страны ответили новым пакетом санкций против России и ее руководства.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводились и ограничения на экспорт российских энергоносителей.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/glupye-dekorativnye-resheniya-ekspert-dal-otsenku-novym-sanktsiyam-protiv-rossii-1037795843.html
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СМИ: ЕС закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
07:35 27.02.2022 (обновлено: 07:49 27.02.2022) Подписаться на
Ряд европейских стран, а именно, Словакия, Литва, Румыния, Чехия и Польша уже закрыли небо для российских авиакомпаний, Россия ответила зеркально.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает РИА Новости
со ссылкой на берлинское бюро телеканала ARD.
"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник", - написал в Twitter
журналист ARD.
К этому часу воздушное пространство для российских авиакомпаний уже закрыли Словакия, Литва, Румыния, Чехия, Польша. О намерении поступить таким образом объявила и Германия. Росавиация в ответ начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из этих стран.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Западные страны ответили новым пакетом санкций против России и ее руководства.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводились и ограничения на экспорт российских энергоносителей.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.