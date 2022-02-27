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В Минобороны сравнили потери российской армии и ВСУ в ходе спецоперации
В Минобороны сравнили потери российской армии и ВСУ в ходе спецоперации
В эти минуты в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины проходят российско-украинские переговоры по регулированию ситуации. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T20:08+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В ходе военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, его слова передает РИА Новости.Он рассказал, что к концу четвертого дня спецоперации поражено 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Вслед за Россией независимость донбасских республик признала Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/durov-prizval-polzovateley-ne-doveryat-informatsii-o-situatsii-na-ukraine-iz-telegram-1037822469.html
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В Минобороны сравнили потери российской армии и ВСУ в ходе спецоперации
20:08 27.02.2022 (обновлено: 20:11 27.02.2022) Подписаться на
В эти минуты в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины проходят российско-украинские переговоры по регулированию ситуации.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
В ходе военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, его слова передает РИА Новости
.
"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - сообщил Конашенков.
Он рассказал, что к концу четвертого дня спецоперации поражено 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 27 пунктов управления и узлов связи и 38 зенитных ракетных комплексов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Вслед за Россией независимость донбасских республик признала Абхазия.