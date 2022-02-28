https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/armiya-rossii-unichtozhila-1146-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037853633.html

Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины

Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T21:08+0300

2022-02-28T21:08+0300

2022-02-28T21:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков."Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций", - добавил он.Генерал добавил, что с начала операции "уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/voennaya-pomosch-nato-kievskomu-rezhimu-novye-tseli-dlya-raketnykh-udarov-rossii-1037850232.html

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