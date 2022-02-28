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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/armiya-rossii-unichtozhila-1146-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037853633.html
Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины
Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
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2022-02-28T21:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков."Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций", - добавил он.Генерал добавил, что с начала операции "уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/voennaya-pomosch-nato-kievskomu-rezhimu-novye-tseli-dlya-raketnykh-udarov-rossii-1037850232.html
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министерство обороны рф, россия, украина

Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины

21:08 28.02.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVВоеннослужащий ВСУ идет вдоль окопа на своей позиции на линии фронта с поддерживаемыми Россией сепаратистами недалеко от Новолуганска
Военнослужащий ВСУ идет вдоль окопа на своей позиции на линии фронта с поддерживаемыми Россией сепаратистами недалеко от Новолуганска - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Армия России уничтожила 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
"С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
"Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций", - добавил он.
Генерал добавил, что с начала операции "уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники".
Поддоны с боеприпасами - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
Военная помощь НАТО киевскому режиму: новые цели для ракетных ударов России
19:45
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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