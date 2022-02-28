https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/voennaya-pomosch-nato-kievskomu-rezhimu-novye-tseli-dlya-raketnykh-udarov-rossii-1037850232.html

Военная помощь НАТО киевскому режиму: новые цели для ракетных ударов России

Военная помощь НАТО киевскому режиму: новые цели для ракетных ударов России

Попытки НАТО и ЕС "довооружить" киевский режим отражают намерение Соединенных Штатов подтолкнуть Европу к затяжным боевым действиям на Украине, и остаться при... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T19:45+0300

2022-02-28T19:45+0300

2022-02-28T19:45+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательАмериканский план афганизации Украины – заведомо проигрышный, ведь центр управления проектом "Антироссия" находится в США, стратегические цели ядерной триады РФ давно определены, война стучится непосредственно в двери Вашингтона.Вооруженные силы России четвертые сутки и методично "перемалывают" военную инфраструктуру нацистского киевского режима и боевой потенциал НАТО на территории Украины: уничтожено более 1100 объектов, в том числе основные арсеналы и узлы управления ВСУ, боевая авиация и аэродромы, система ПВО, более 200 танков, почти весь катерный "флот" и военная база ВМС США в Очакове.Российские ВКС и армейская авиация господствуют в воздухе над всей Украиной. Крупные города, включая Киев, окружены или блокированы. Вооруженное сопротивление носит очаговый характер, резервы боеприпасов, топлива и продовольствия частей ВСУ на исходе. Украинские войска деморализованы, сдаются целыми полками или бегут с позиций – никто не хочет гибнуть за идеи националистов и интересы США.С другой стороны, в специальной операции ВС России участвуют только профессионалы-контрактники, это гарантирует качество и эффективность. Силы ДНР и ЛНР развивают наступление, контролируют все больше населенных пунктов Донбасса, и трофейные "Джавелины" помогают в этом.Первым котлом для ВСУ стал Мариуполь, крышка закрыта, исход предрешен. Украинский Генштаб доложил руководству страны, что к 1 марта группировка ВСУ в Донбассе будет полностью окружена, разделена на три котла и уничтожена.Украинский лидер Владимир Зеленский освободил заключенных с боевым опытом, и эти люди более всего угрожают гражданскому населению. Напомню, войска РФ по городам и мирным жителям не стреляют.Антироссийская истерия "партнеров" запредельна, однако Западу в реальности нечего противопоставить российской демилитаризации и денацификации Украины, жесткому пресечению расширения НАТО на восток. Для европейских сторонников "Drang nach Osten" и для киевского режима операция ВС РФ развивается безальтернативно. При этом Беларусь готова начать свою операцию демилитаризации Украины, президент Александр Лукашенко рассказал о запуске нескольких ракет с территории РБ.Оружие НАТОСША и отдельные их союзники намерены помогать киевскому режиму оружием, то есть подкидывать дровишки в костер войны. С целью превратить Украину в подобие Афганистана, и на много лет погрузить Европу в хаос. Президент США Джозеф Байден 26 февраля поручил Госдепу выделить Украине "немедленную военную помощь" на 600 млн долларов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 февраля заявил, что альянс наращивает поставки Киеву переносных противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов. Здесь просматривается "сирийская" тактика Запада. И, разумеется, такие поставки (транспортные средства, магистрали, склады) становятся на украинской территории новыми целями для высокоточных ракетных ударов России.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель безответственно заговорил о поставке Украине Евросоюзом военных самолетов. Партия военной помощи из Польши поступила на Украину 26 февраля. Правительство Чехии решило предоставить Киеву оружие на 7,6 млн евро – это 30 тыс. пистолетов, 7 тыс. автоматов, 3 тыс. пулеметов и около 1 млн патронов. Бельгия направит ВСУ две тысячи пулеметов.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 февраля разрешил Нидерландам поставить украинским нацистам 400 реактивных гранатометов Panzerfaust. Нидерланды также обещали передать 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.Дания намерена отправить на Украину 2 тыс. бронежилетов и 700 медицинских аптечек. "Голубь мира" – французский президент Эммануэль Макрон обещал военную технику и финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Эстония направит противотанковые ракеты Javelin и зенитные боеприпасы, Литва – оборонный пакет на сумму1,8 млн евро. Между тем, Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Киеву. Германия также не занимается поставками оружия напрямую.Американские конгрессмены обсуждают размер помощи Украине в диапазоне от 350 млн до 6,4 млрд долларов, однако горы оружия и большой бюджет военных побед не гарантируют (вспоминаем позорное бегство США и НАТО из Афганистана). Иностранные военные специалисты – инструмент ненадежный. Безопасно воевать чужими руками у Вашингтона не получится.Иностранный легионЗеленский объявил о формировании "интернационального легиона обороны", в который будут привлекать за американские деньги зарубежных наемников и неонацистов. Дания уже разрешила своим "добровольцам" воевать на Украине. Под вывеской "интернационалистов" во Львове могут сосредоточиться войска НАТО.Напомню, Москва в декабре 2021 года выдвинула Вашингтону и Брюсселю предложения о гарантиях безопасного существования в Европе и мире. Западные "партнеры" на внеочередном саммите посмеялись над российскими "озабоченностями". Россия предупредила о военно-техническом обеспечении национальной безопасности – в ответ посыпались обещания новых санкций.И тогда РФ задействовала военно-технические инструменты. Силы и средства Минобороны РФ не начали боевые действия на Украине, а завершают восьмилетний период войны, в которой погибли более 14 тысяч человек, в том числе сотни детей. Одновременно завершаются безрассудное, опасное для всего мира расширение НАТО на восток. Это и есть красная линия России в Европе – "22 июня 1941 года" больше не повторится.Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на фоне растущих военных угроз со стороны США и НАТО 27 февраля приказал перевести силы стратегического сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства. Российский министр обороны Сергей Шойгу 28 февраля доложил о выполнении приказа.Для "партнеров" это означает: на дальнейшую эскалацию Россия ответит ядерным ударом. За океаном и в Европе отреагировали очень быстро – Белый дом официально заявил, что США и НАТО не угрожают России. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Пентагон не будет действовать в воздухе над Украиной. Глава МИД Германии призвала Россию отказаться от перевода сил сдерживания в особый режим боевого дежурства. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала серьезной угрозой заявление президента РФ Владимира Путина. В НАТО обсуждают, как реагировать, чтобы не увеличить эскалацию.Невзирая на исход восьмилетних переговоров, для Киева в перспективе возможны лишь капитуляция ВСУ и смена государственных ориентиров: конституционный отказ от курса в НАТО, роспуск радикальных движений и партий, признание российского Крыма и республик Донбасса, федеральный статус украинских регионов, русский язык в качестве второго государственного.Если сегодняшний переговорный этап в Гомельской области не принесет конкретных результатов, специальная военная операция ВС России будет продолжена. Бегут нацбаты, бегут бригады ВСУ, и это убедительный реванш у американской "империи лжи".Что касается санкций США и ЕС, подобную встряску благополучно пережили многие менее могущественные страны мира. Заметим, европейцев уже предупредили о высокой цене санкций против России, это лишь начало острой фазы геополитического противостояния. Без сибирских углеводородов ЕС очень быстро отправится в середину прошлого века.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, мнение, политика, россия, украина